Naufrágio ao largo de Marrocos provoca 14 mortos

Um naufrágio ao largo da costa atlântica de Marrocos de uma embarcação em rota para as Canárias provocou na terça-feira a morte a pelo menos 14 pessoas, entre as quais duas crianças, informaram duas organizações não-governamentais (ONG). A informação ainda não foi confirmada pelas autoridades marroquinas.

"Depois de três dias no mar, a embarcação afundou-se na [manhã de] segunda-feira. Segundo os sobreviventes, 14 pessoas morreram afogadas, entre as quais duas crianças", anunciou na sua conta da rede social Twitter a associação Watch the Med Alarm Phone, que recebe apelos de pessoas em problemas no mar.

Os sobreviventes informaram que "um navio de pesca tinha vindo em sua ajuda antes da chegada da Marinha marroquina, que os levou para Dakhla", adiantou esta ONG.

"Receávamos uma tragédia e ela aconteceu: 14 mortos na rota das Canárias", escreveu também na Twitter a militante Helena Maleno, da ONG Caminando Fronteras, que tem contactos diretos frequentes com migrantes que procuram chegar a Espanha.

Um porta-voz da Guarda Costeira de Espanha indicou à AFP ter sido informado do drama pela Watch the Med, mas não ter confirmação das autoridades marroquinas.

O arquipélago das Canárias, situado ao largo das costas marroquinas, registou 708 chegadas de migrantes no mês de janeiro, que comparam com as 40 ocorridas no mês homólogo de 2019, segundo o Ministério do Interior de Espanha.