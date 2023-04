Naufrágio de uma embarcação de migrantes na Grécia provoca um morto

A Grécia tem sido o destino para muitas pessoas que fogem de guerras e da pobreza vindas da Ásia, África e Médio Oriente © Manolis Lagoutaris/AFP

O naufrágio de uma embarcação com migrantes ao largo do Peloponeso, no sul da Grécia, levou à morte de um homem e ao resgate de 47 pessoas, disse esta quinta-feira a Guarda Costeira grega.

Morreu um homem de 45 anos e "47 migrantes sobreviventes", incluindo 16 mulheres, 16 crianças e 15 homens, relatou aquela força.

"Quatro crianças e três mulheres, provavelmente vítimas da viagem, foram transferidas para o hospital de Esparta", adiantaram as autoridades.

O número total de pessoas na embarcação, que terá batido contra uma rocha, ainda não foi confirmado, assim como a sua nacionalidade, devido aos "testemunhos confusos" dos sobreviventes.

As buscas continuam ao largo da costa da Lacónia enquanto as autoridades procuram possíveis sobreviventes.

A Grécia tem sido o destino para muitas pessoas que fogem de guerras e da pobreza vindas da Ásia, África e Médio Oriente.