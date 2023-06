Naufrágio na Grécia. Investigação acusa autoridades de adulterar provas para esconder responsabilidade

Navio que naufragou ao largo da Grécia tinha mais de 700 pessoas a bordo © AFP/Guarda-costeira da Grécia

As autoridades gregas terão tentado esconder o papel que tiveram no naufrágio que provocou a morte a mais de 500 pessoas no Mediterrâneo este mês, adulterando provas para omitir o facto de ter tentado rebocar a embarcação pouco antes do naufrágio.

A Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira, também conhecida como Frontex, já tinha alertado para o risco de naufrágio e ofereceu assistência a Atenas, mas não obteve qualquer resposta das autoridades gregas.

Em vez de dar início a uma operação de resgate, a guarda costeira identificou o navio sobrelotado e acompanhou-o a partir de um helicóptero. Foram enviados navios comerciais para a zona e mais tarde substituídos por um barco da guarda costeira. Pouco depois, o navio que transportava migrantes virou e naufragou.

O Governo grego rejeita qualquer responsabilidade no acidente e as autoridades asseguram que o navio não foi rebocado, mas a investigação do consórcio europeu de jornalistas Lighthouse Reports acredita que a guarda costeira omitiu depoimentos recolhidos horas depois do naufrágio.

Nove sobreviventes foram ouvidos por um tradutor que pertence à própria guarda costeira e segundo os testemunhos recolhidas nenhum terá culpado as autoridades pelo acidente, mas quando foram questionadas em tribunal, seis pessoas desse mesmo grupo afirmaram que o barco afundou pouco tempo depois de a guarda costeira ter atado uma corda ao barco e o ter tentado puxá-lo.

Duas destas testemunhas asseguraram aos jornalistas da Lighthouse Reports que não alteraram o seu depoimento e que disseram em tribunal o mesmo que disseram ao tradutor da guarda costeira.

"Eles perguntaram o que aconteceu ao barco e como afundou. Eu disse que quando a guarda costeira grega chegou amarrou uma corda ao nosso barco rebocou-nos, o que causou o naufrágio", disse um sobrevivente. "Eles não escreveram isso no meu depoimento. Quando apresentaram o texto final, não consegui encontrar essa parte."

O mesmo aconteceu com outra testemunha ouvida pelo consórcio de jornalistas, que acrescenta que apesar de ter visto que a transcrição do seu testemunho estava incompleta assinou na mesma porque estava "aterrorizado".

Outros 16 de 17 migrantes ouvidos pelo consórcio de jornalistas asseguram que houve uma tentativa de rebocar o navio, e quatro deles afirmam que o objetivo era levá-lo para águas italianas. Outros reportam ainda que o barco da guarda costeira andou em círculos à volta do navio, o que provocou ondas e contribuiu para o acidente.

O navio com 750 pessoas, a maioria do Paquistão, Egito e Síria, naufragou na noite de 14 de junho, ao largo da costa da península do Peloponeso. Apenas 104 sobreviveram.