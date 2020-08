Naufrágio no Bangladesh faz pelo menos 17 mortos

© Pablo Garcia/AFP

Pelo menos 17 pessoas morreram esta quarta-feira no Bangladesh quando o barco em que seguiam se virou numa zona pantanosa do norte do país, anunciaram as autoridades.

O naufrágio ocorreu no distrito de Netrokona e os mergulhadores recuperaram 17 corpos, disse o principal responsável governamental na região, Bulbul Ahmed.

Quase 50 pessoas estavam a bordo e cerca de 30 sobreviveram, nadando para uma zona segura, disse Ahmed, acrescentando que ainda não se conhece a causa do acidente.

O acidente ocorreu a 134 quilómetros a norte da capital, Daca.

Naufrágios deste tipo são comuns no Bangladesh, país que tem mais de 230 rios.