Naufrágio no mar do Canadá mata pescadores da Galiza e alívio na 'tempestade' a leste

Naufrágio... o tema comum aos dois diários galegos por causa do pesqueiro da Galiza que naufragou nos mares do Canadá... tragédia no mar lemos no Voz da Galiza... é mais explicativo o título do Correo Gallego... tragédia galega no mar com dez mortos e onze desaparecidos... o afundamento do arrastão de Marin nas águas da Terranova é a pior tragédia em meio século... só três marinheiros conseguiram salvar-se, a maioria das vítimas são da comunidade de Cangas de Morrazo em Pontevedra... e oriundos do Ghana e do Peru. O capitão e um familiar dele sobreviveram.

O assunto faz também capa no diário de Madrid, ABC... um pesqueiro galego naufraga no Canadá: só nos resta rezar.

Abraçadas, a noiva e a mãe de um dos sobreviventes e irmã do capitão, estão na foto de capa do El País, mas a manchete é que a Rússia alivia a tensão ao afastar parte das suas tropas da fronteira com a Ucrânia. Putin considera aceitável a resposta dos EUA e da NATO para uma negociação... Biden desconfia do anúncio e diz que "uma invasão ainda é perfeitamente possível". Entretanto, o parlamento russo instou Putin a reconhecer a independência das repúblicas de Donetsk e Lugansk, o que levou o chanceler alemão, que está em Moscovo, a classificar tal possibilidade como uma "catástrofe política"...

A foto de capa do Vanguardia de tanques na neve, vem acompanhada do título: Rússia começa a retirar-se, mas pouco...

A frase "a estratégia de Putin" e o rosto do presidente russo, de perfil, fazem a capa a vermelho da Guardian Weekly... Como chegámos a isto? O que, exatamente, Vladimir Putin quer na Ucrânia? Pergunta no arranque do texto o comentador internacional do Observer, Simon Tisdall... que diz que o presidente russo tem uma relação johnsoniana com a verdade. É certamente para o público inglês compreender melhor mas também poderia ser Boris Johnson com uma relação putiniana com a verdade.

"Farto dessa esquerda que nos faz sentir culpados"... as palavras do candidato comunista às presidenciais de abril em França na capa do Liberation... Fabien Roussell. As sondagens começaram por lhe dar zero por cento nas intenções de voto e já vai nos cinco pontos percentuais.

"o nosso país quer ser o exército anti-jihadista na África Austral"... a frase é do presidente do Zimbábue e vem citada na primeira página do diário belga La Libre.

No diário O País de Moçambique, "Nyusi atualiza hoje a situação de calamidade pública"... o Mediafax já antecipa, com um título em jeito de alívio na manchete: "uff, sinais de retoma".