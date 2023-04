Navalny apela a libertação de ex-Presidente da Geórgia

O opositor russo Alexei Navalny © Vasily Maximov/AFP

Por TSF 16 Abril, 2023 • 18:54 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Alexei Navalny divulgou, a partir da prisão, um apelo para a libertação do antigo Presidente da Geórgia, Mikheil Saakashvili, que está preso num hospital de Tiblissi e em risco de vida. O opositor russo pediu que transfiram Saakashvili para a Polónia porque não tem dúvidas de que na Geórgia acabará por morrer.

As últimas imagens divulgadas em fevereiro mostram Mikheil Saakashvili muito magro, envelhecido, confuso e irreconhecível quando comparado com as imagens de quando foi detido. Um relatório recente, de diversos especialistas independentes, garante que o estado de saúde do antigo Presidente se deteriorou gravemente e, em breve, os órgãos poderão começar a sofrer danos irreversíveis.

O antigo chefe de Estado pesa atualmente 60 quilos, metade do peso que tinha em 2021. Mikheil Saakashvili foi Presidente da Geórgia entre 2004 e 2013 e é considerado o instigador da Revolução Rosa, que afastou do poder Eduard Shevardnadze, um antigo ministro dos governos soviéticos.

Mikheil Saakashvili foi elogiado pelo Ocidente como um exemplo a seguir pelos antigos países de Leste. Depois de abandonar a presidência, a oposição tomou conta do poder e reaproximou o país da Rússia.

O ex-Presidente acabou por ser condenado por abuso de poder e detido quando regressou à Geórgia. Há uns anos foi ameaçado de morte por Vladimir Putin.