Navalny em "sério perigo". Pelo menos 180 detidos em manifestações de apoio na Rússia

Por TSF com agências 21 Abril, 2021 • 16:41 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Um grupo de peritos da ONU alertou, esta quarta-feira, para a deterioração da saúde do crítico do Kremlin Alexei Navalny, que está preso, e apelou à sua evacuação médica urgente da Rússia.

"Acreditamos que a vida do Sr. Navalny está em sério perigo", disseram os quatro peritos independentes, que não falam em nome da ONU, apelando às autoridades russas que assegurem que o russo tem "acesso aos seus próprios médicos e que seja evacuado para tratamento médico urgente no estrangeiro".

Pelo menos 182 pessoas foram detidas em diversas regiões da Rússia à margem de manifestações não autorizadas pela libertação do opositor do regime russo, que está em greve de fome desde há três semanas.

Segundo a organização não-governamental (ONG) OVD-Info, que monitoriza os protestos na Rússia, estas detenções ocorreram em pelo menos 40 cidades, em particular na Sibéria e no Extremo-Oriente devido à diferença horária, com as manifestações previstas para as 19h00 locais (12h00 em Lisboa).

Diversos ativistas foram detidos antes do início dos protestos, outros enquanto decorriam os desfiles. Foram ainda relatadas buscas em locais com ligação à organização do opositor.

São ainda esperadas manifestações em Moscovo e São Petersburgo às 19h00 locais (17h00 em Lisboa).

Na capital, carrinhas da polícia e agentes foram destacados para diversas ruas do centro da cidade. A praça Vermelha e uma praça adjacente, locais previstos para o protesto, foram encerradas.

Em Vladivostok, nas margens do Pacífico, várias centenas de manifestantes desfilaram sem incidentes, sob vigilância policial.

"Liberdade para os presos políticos", "Não à guerra, às repressões e à tortura", foram algumas das frases exibidas em cartazes, segundo a agência noticiosa AFP.

Na Sibéria, pelo menos 2000 pessoas desfilaram nas grandes cidades de Irkutsk e de Novossibirsk, segundo o media independente Taiga.info.

"Navalny deve viver!", gritaram os manifestantes em Novossibirsk, segundo um vídeo divulgado pela Taiga.info.

Khelga Pirogova, uma deputada municipal pró-Navalny de Novossibirsk, declarou à AFP que nesta cidade as manifestações estavam a decorrer "pacificamente, e sem detenções".

Os apoiantes do opositor apelaram a concentrações para hoje numa centena de cidades da Rússia, o dia do discurso anual do Presidente Vladimir Putin.

O anterior movimento de contestação, após a detenção de Navalny em janeiro, originou mais de 11.000 detenções e pelo menos sete pesadas penas de prisão por acusações de "violências" contra a polícia.

A maioria dos confrontos e das detenções ocorreram em Moscovo e São Petersburgo.

Alexei Navalny, o principal oponente do Presidente russo, Vladimir Putin, foi preso em janeiro ao voltar da Alemanha, onde passou cinco meses a recuperar de um envenenamento com um agente neurotóxico que foi atribuído ao Kremlin, acusações que as autoridades russas rejeitaram.

O opositor está há três semanas em greve de fome e, segundo os apoiantes, o seu estado de saúde inspira cuidados.