Navio de carga com quase 15 mil ovelhas afunda no Mar Negro

Por Carolina Rico 25 Novembro, 2019 • 14:21

Um navio de carga com mais de 14.600 ovelhas afundou no Mar Negro, ao largo do porto de Midia, na Roménia.

A tripulação, 20 sírios e um libanês foi resgatada, mas apenas 32 animais foram retirados da água com vida.

As equipas de resgate, apoiadas pelos bombeiros e mergulhadores, estão a tentar endireitar o cargueiro de 84 metros e rebocá-lo para o cais e têm esperança que haja mais animais vivos no seu interior.

O Rainha Hind tinha como destino a Arábia Saudita. Ainda não são conhecidos os motivos que levaram navio a virar pouco depois de deixar o porto.

Citado pela imprensa francesa, Gabriel Paun, líder da ONG Animals International, afirma que o navio estava "sobrecarregado".

A Roménia é um dos principais exportadores de gado ovino para os países árabes e o terceiro maior criador de ovelhas da União Europeia.