Navio fantasma (re)aparece na costa da Irlanda

Uma primeira avaliação, pela guarda costeira, ao Alta, através de helicóptero, não mostrou sinais de poluição

A tempestade Dennis tem causado estragos na Grã-Bretanha, mas não é só de fenómenos meteorológicos que vai rezar a história desta intempérie. Nos últimos dias, mais do que chuva e vento, trouxe um fantasma do passado: o navio Alta. À deriva há mais de um ano - e deixado para trás pela tripulação de dez membros, o navio estava o sabor das águas no Atlântico.

Com 77 metros de comprimento, o Alta tinha sido visto pela última vez no meio do Atlântico, por um navio da Marinha Britânica, em final de agosto do ano passado. Continuou à deriva até que, no domingo, deu à costa no condado de Cork, na Irlanda, segundo o jornal The Irish Post .

Depois de uma avaria a 2220 quilómetros das Bermudas, em setembro de 2018, os dez tripulantes foram resgatados pela Guarda Costeira norte-americana e a embarcação levada para a Guiana, na América do Sul. O navio desapareceu do porto em que estava atracado sem deixar rasto.

O futuro da embarcação ainda é incerto. A Guarda Costeira irlandesa, o Conselho do condado de Cork e a autoridade irlandesa responsável pela gestão de naufrágios discutem o que fazer como navio.

Para já, foi feita uma primeira avaliação pela guarda costeira, através de helicóptero, que não mostrou sinais de poluição. Entretanto, o Conselho do Condado de Cork "pede à população que fique longe do local dos destroços, pois encontra-se numa zona perigosa e inacessível da costa".

Um grupo de cientistas ambientais visitou esta segunda-feira o local sem descobrir sinais de poluição, o que confirma as observações da guarda costeira. A embarcação será agora alvo de uma inspeção mais pormenorizada a bordo, para avaliar "quaisquer riscos relacionados com o combustível, outras substâncias perigosas", informou um porta-voz da autoridade local.