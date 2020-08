Navio humanitário de Banksy tem um migrante morto a bordo e ainda não recebeu ajuda

© AFP

O navio humanitário Louise Michel, do artista de rua britânico Banksy, pediu ajuda imediata depois de um resgate de migrantes na sexta-feira e informou ter pelo menos um morto a bordo. A embarcação está imobilizada no Mediterrâneo devido ao excesso de pessoas.

Em declarações à TSF, a ativista Claire Faggianelli diz que ainda ninguém respondeu ao pedido de ajuda: "O Louise Michel tem agora 165 pessoas a bordo, 73 em botes salva-vidas ao lado do navio e um morto. Tentámos falar com as autoridades responsáveis, com um pedido de emergência, mas até agora ninguém respondeu. Não tivemos ajuda de qualquer país europeu."

O navio estava esta madrugada imóvel no mar, a cerca de cem quilómetros da ilha italiana de Lampedusa. Além dos migrantes, estão a bordo 10 tripulantes.