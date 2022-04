Neta de Paul Auster morreu de overdose. Filho do escritor foi detido

Paul Auster admitiu em 2003 que o filho Daniel era viciado em drogas © Global Imagens (arquivo)

O filho do romancista Paul Auster foi acusado de homicídio involuntário e negligente pela morte da filha de 10 meses, indicou a polícia de Nova Iorque.

De acordo com as autoridades, os relatórios médicos confirmaram que a criança, que foi encontrada inconsciente numa casa em Brooklyn, em novembro do ano passado, morreu com "uma overdose de fentanil e heroína".

Segundo o New York Times, Daniel Auster foi detido na sexta-feira à noite. As autoridades, que ainda estão a investigar o caso, não revelaram de que forma é que a bebé foi exposta às drogas.

Paul Auster admitiu em 2003 que o filho Daniel era viciado em drogas.