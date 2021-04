"Netanyahu aparece em tribunal com a apresentação de provas no julgamento"

© Reprodução parcial da capa do jornal Haaretz

"Netanyahu aparece em tribunal com a apresentação das primeiras provas no julgamento"... é a manchete do diário israelita Haaretz que mostra uma foto da pequena sala de audiências no Tribunal Distrital de Jerusalém. Com as caras de Netanyahu e advogados à esquerda, a testemunha chave e a testemunha do estado à direita.

O Jerusalem Post escreve em primeira página que os procuradores começam a apresentar a acusação no julgamento de Netanyahu que hoje começa, mas a manchete faz-se com outra dor de cabeça: Israel preocupado com a posição americana antes das negociações indiretas com o Irão esta semana. Também na capa deste diário a indicação de que a maioria dos novos deputados no parlamento apoia a eleição de Netanyahu para chefe de estado, o que abriria caminho para uma nova liderança no partido Likud.

No Jornal de Angola, atividades pré-escolares retomam hoje em todo o país, após um ano de paralisação.

No El País, faz manchete a preparação para a primeira lei de Segredos da democracia espanhola. O jornal explica que o objetivo é pôr o país em linha com o resto da União Europeia e NATO. Atualmente, a Lei de segredos oficiais, elaborada em 1968, em pleno franquismo e retocada dez anos depois antes de ser aprovada a Constituição, não estabelece um prazo de caducidade dos segredos de estado, o que dificulta a tarefa de investigadores e historiadores sobre o franquismo e a transição. O PNV propõe 25 anos, o governo prefere que se fixem prazos de desclassificação distintos, consoante o grau do segredo.

No diário ABC, a Sputnik V a ser carregada dentro de caixas... a Rússia acelera a maquinaria para lançar a sua vacina na União Europeia.

No Vanguardia, a Catalunha supera o milhão de vacinados com a primeira dose.

Com eleições na Comunidade de Madrid daqui a um mês, o La Razón traz uma sondagem nacional que coloca o Partido Popular muito próximo do PSOE, a menos de dois pontos percentuais de diferença: 24,8 para os populares de Pablo Casado, 26,6 para o PSOE de Pedro Sánchez, com o Vox a consolidar-se como terceira força 17,4%... Unidas Podemos em quarto com 11,5%.

No Fígaro, a Birmânia face ao espetro da guerra civil... agora que o campo pró-democracia se estrutura politicamente e os grupos étnicos armados se mobilizam contra a Junta, a ONU alerta sobre o risco de um banho de sangue iminente.