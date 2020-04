Netanyahu e Gantz assinam acordo para Governo de coligação em Israel

© Abir Sultan/EPA

Por Francisco Nascimento 20 Abril, 2020 • 18:22 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O atual primeiro-ministro israelita assinou um acordo com o líder do partido da oposição, Benny Gantz, para a formação de um Governo de coligação que vai fazer frente ao novo coronavírus. Os políticos anunciaram o fim das negociações em comunicado.

O Executivo terá medidas de emergência para combater a propagação da Covid-19 em Israel, e traduz-se num longo processo negocial. Em apenas ano e meio, realizaram-se três eleições legislativas que colocaram o país em crise política.

Benjamin Netanyahu e Benny Gantz vão assumir a liderança do Governo de forma rotativa. Netanyahu continuará como primeiro-ministro nos próximos 18 meses, tendo como vice primeiro-ministro Benny Gantz. Após esse período, os políticos trocam de funções.

Ambos declaravam ter condições para assumir a liderança do Governo, mas a propagação do novo coronavírus acelerou o processo negocial entre o partido de Netanyahu, Likud, e o de Gantz, Azul e Branco.

Israel conta com 13.654 casos confirmados da Covid-19 e contabiliza 173 vítimas mortais. No âmbito da pandemia, Netanyahu suspendeu a atividade do Parlamento, o que levou a críticas quanto à legalidade do processo.

Recorde-se que Benjamin Netanyahu esteve, igualmente, envolvido em três processos de corrupção.