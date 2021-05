Netanyahu sobre o Governo de Lapid: "Será perigo para a segurança de Israel"

© EPA

plano de um Governo de unidade sob a liderança do líder de oposição Yaïr Lapid seria "um perigo para a segurança de Israel", alertou hoje o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu.

"Este Governo será um perigo para a segurança do Estado de Israel, Este é o golpe do século", afirmou, depois do ultranacionalista Naftali Benet ter anunciado a sua intenção de se juntar a Lapid para pôr fim ao poder de Netanyahu.

O ultranacionalista Naftali Benet, líder do partido Yamina, anunciou hoje o seu apoio à criação de um executivo com o bloco da oposição liderado pelo centrista Yair Lapid, abrindo caminho para um Governo anti-Benjamin Netanyahu.

"Neste momento decisivo, devemos assumir responsabilidades. Pretendo fazer de tudo o que está em meu poder para formar um Governo de unidade nacional com o meu amigo Yair Lapid", anunciou publicamente Benet.

Depois de Israel ter tido quatro eleições em apenas dois anos, no meio de um longo bloqueio político e com o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu a não conseguir formar um executivo com o bloco de direita, os únicos cenários atuais são "uma quinta eleição" ou criar um "Governo de unidade" que o evite.