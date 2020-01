Netflix recorre para manter especial de Natal do Porta dos Fundos em exibição

O Especial de Natal Porta dos Fundos foi vencedor de um Emmy Internacional, em novembro © Jason Szenes/EPA

A Netflix recorreu esta quinta-feira ao Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil para continuar a exibir o especial de Natal do grupo humorístico Porta dos Fundos "A Primeira Tentação de Cristo".

"Apoiamos fortemente a expressão artística e lutaremos para defender esse importante princípio", anunciou a gigante norte-americana de vídeos online em comunicado à imprensa.

A exibição do especial foi suspensa pelo juiz Benedicto Abicair, no Rio de Janeiro, na quarta-feira, atendendo ao pedido da associação católica Centro Dom Bosco de Fé e Cultura. Depois de apresentar argumentos e a linha jurídica que adotou, o juiz considerou "mais adequado e benéfico, não só para a comunidade cristã, mas para a sociedade brasileira, majoritariamente cristã", que o conteúdo seja retirado "até que se julgue o mérito", recorrendo-se, assim, "à cautela, para acalmar ânimos".

Em 03 de dezembro, a produtora do grupo humorístico Porta dos Fundos lançou o especial de Natal "A Primeira Tentação de Cristo" no qual Jesus é representado como um jovem que terá tido uma experiência homossexual e também insinua que o casal bíblico Maria e José viveram um triângulo amoroso com Deus.

A sátira, de 46 minutos, protagonizado pelos humoristas brasileiros Gregorio Duvivier e Fábio Porchat, não agradou a grupos religiosos, que criticaram a temática. Foi também lançada uma petição contra o filme, com mais de dois milhões de assinaturas de pessoas que consideram que a obra "ofende gravemente os cristãos".

Na madrugada de 24 de dezembro, na véspera de Natal, a sede da Porta dos Fundos, no Rio de Janeiro, foi alvo de um atentado que não provocou vítimas. Numa nota, a produtora condenou "todos os atos de violência" e afirmou esperar que "os responsáveis por este ataque sejam encontrados e punidos".

O incidente foi filmado pelas câmaras de vigilância, tendo as imagens sido entregues às autoridades. Eduardo Fauzi Richard Cerquise, um dos suspeitos de participar do ataque à produtora do Porta dos Fundos, já foi identificado pelas autoridades brasileiras embora se encontre na Rússia.

Esta quinta-feira, este suspeito publicou um vídeo nas redes sociais, que diz ter gravado na Rússia, comemorando a decisão judicial de suspensão da exibição.

"Essa vitória é uma vitória de todo povo brasileiro (...). O Brasil tem homem (...) para defender a Igreja de Cristo e a Pátria brasileira", afirmou.

O suspeito fazia parte da Frente Integralista Brasileira (FIB), um dos principais grupos nacionalistas e de extrema-direita do Brasil, e que se define como defensora dos valores cristãos, da propriedade privada e da família.