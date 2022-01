Nevão deixa milhares de pessoas sem eletricidade nos Estados Unidos

Mais de 80 milhões de pessoas estão abrangidas pelos alertas de meteorologia © Justin Lane/EPA

Mais de 140 famílias estão sem energia elétrica nos EUA devido a um forte nevão que atingiu a costa leste do país nas últimas horas. Cerca de três mil voos foram cancelados no domingo. Outros 4200 partiram com atraso.

O estado de emergência foi decretado nos estados de Virgínia, Geórgia e na Carolina do Norte e do Sul. Mais de 80 milhões de pessoas estão abrangidas pelos alertas de meteorologia.

O Serviço Meteorológico Nacional (NWS) alertou que a tempestade traria uma combinação de neve, chuva e ventos fortes, afetando o sudeste e litoral do Atlântico antes de se mudar para Nova Inglaterra e o Sul do Canadá.

As previsões indicam também que a neve, a chuva e o vento vão continuar pelo menos até terça-feira. Os condutores estão a ser alertados para as más condições nas estradas e há mesmo registo de flocos de neve em Pensacola, no estado da Flórida, conhecido pelas temperaturas amenas.