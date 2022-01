Nevão raro cai na Florida.Autoridades alertam para vaga de frio

O Estado da Florida é agora atingido por um tempo de frio, depois de ter as praias cheias na passagem de ano © EPA

Por Lusa 04 Janeiro, 2022 • 07:04 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Um nevão raro caiu segunda-feira no condado de Okaloosa, no Estado da Florida, que tem um clima ameno e ensolarado, mas que se prepara para um tempo de frio, depois de ter as praias cheias na passagem de ano.

O gabinete do xerife do condado de Okaloosa publicou esta terça-feira um vídeo na sua página na rede social Facebook em que se vê neve a cair sobre uma patrulha.

A polícia recomendou que os residentes se preparem para as baixas temperaturas esperadas para os próximos dias, inferiores a cinco graus Celsius.

Porém, esta terça-feira, no sul do Estado, em cidades como Miami, as temperaturas estavam acima dos 27 graus.