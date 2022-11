Nevão sem precedentes paralisa estado de Nova Iorque

Por Carolina Rico 22 Nov, 2022 • 11:10

Uma tempestade de neve sem precedentes está a afetar o estado de Nova Iorque nos últimos dias. A neve chegou aos dois metros de altura em várias localidades, atingindo níveis históricos.

Devido à acumulação de neve e fraca visibilidade, partes do oeste e norte do estado de Nova Iorque estão em estado de emergência desde quinta-feira, com escolas fechadas, voos cancelados, circulação de transportes públicos interrompida e estradas cortadas. Segundo a agência AFP, pelo menos três pessoas morreram.

Segundo o Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos, no fim de semana as temperaturas estiveram 20 graus abaixo do normal para a época.

Cerca de seis milhões de pessoas em seis estados norte-americanos dos Grandes Lagos - de Wisconsin a Nova Iorque - estão a ser afetadas pelo nevão.