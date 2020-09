Neve no verão: temperaturas caíram mais de 30 graus no Colorado de um dia para o outro

Por Carolina Rico 09 Setembro, 2020 • 11:29 Partilhar este artigo Facebook

De um sol escaldante na segunda-feira, para a neve terça-feira. As temperaturas no Colorado, nos Estados Unidos, deram uma queda abrupta de 30 graus em menos de 24 horas.

Segundo a AFP, na capital do estado, Denver, no dia 7 de setembro os termómetros rondavam os 33° C dia, mas no dia seguinte caíram para cerca de 2° C.

A descida das temperaturas foi provocada por uma frente fria proveniente do Canadá e ocorre apenas três dias depois de Denver registar um novo recorde de calor para esta época do ano: 37° C, no último sábado.

Os serviços meteorológicos locais alertaram as populações em particular para o perigo da queda de ramos de árvores, que se podem se partir com o peso da neve porque ainda mantêm as folhas.

Por outro lado, a queda de neve pode ajudar a combater o fogo florestal de Cameron Peak, que desde 13 de agosto já consumiu mais de 102 mil hectares.

Espera-se que a neve e frio se mantenham até esta quinta-feira. A partir de domingo, as temperaturas devem voltar a subir para os 25° C.

