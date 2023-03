New York Community Bank compra parte do Signature Bank em negócio de 2,5 mil milhões de euros

© Justin Lane/EPA

Por Lusa 20 Março, 2023 • 06:41 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O New York Community Bank concordou em comprar uma parte significativa do Signature Bank num negócio avaliado em 2,7 mil milhões de dólares (2,5 mil milhões de euros), foi anunciado no domingo.

A informação foi avançada pelo Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), a agência federal dos Estados Unidos cuja principal função é a de garantir os depósitos bancários.

As 40 agências do Signature Bank vão tornar-se a partir desta segunda-feira no Flagstar Bank, uma das filiais do New York Community Bank.

O negócio inclui a compra de 38,4 mil milhões de dólares (36 mil milhões de euros) em ativos do Signature Bank, um pouco mais de um terço do total do Signature Bank quando faliu há uma semana.

O Signature Bank foi o segundo banco a falir na atual crise bancária, cerca de 48 horas após o colapso do Silicon Valley Bank. O Signature, com sede em Nova Iorque, tinha-se envolvido últimos anos na área das criptomoedas, assumindo-a como um negócio com potencial de crescimento.

O FDIC prevê que o Signature Bank tenha custado ao fundo de seguro de depósitos 2,5 mil milhões de dólares (2,3 mil milhões de euros), um valor que pode mudar à medida que o regulador venda os ativos.