Nicola Sturgeon libertada após interrogatório na polícia por alegado escândalo financeiro

A antiga primeira-ministra escocesa Nicola Sturgeon foi este domingo libertada sem acusação, depois de ter sido detida horas antes e interrogada no âmbito de uma investigação sobre as finanças do Partido Nacional Escocês (SNP, na sigla em inglês).

A polícia escocesa declarou num comunicado que a mulher de 52 anos, detida de manhã, esteve sob custódia entre as 10h09 e as 17h24 locais (mesma hora em Lisboa).

As autoridades estão a tentar esclarecer o destino de 600 mil libras (700 mil euros) que o SNP angariou para financiar um novo referendo à independência, um caso pelo qual o marido de Sturgeon, Peter Murrell, também foi detido e libertado em abril.

Nicola Sturgeon chefiou o governo escocês e liderou o SNP entre 2014 e fevereiro de 2023, altura em que anunciou surpreendentemente a sua demissão de ambos os cargos, dando lugar a uma mudança no partido, cuja direção foi assumida por Humza Yousaf no final de março.

Semanas após a sua demissão, o marido Peter Murrell, diretor executivo do SNP durante quase 20 anos, e o antigo tesoureiro Colin Beattie, que se demitiu após a sua libertação, foram detidos.

O presidente do Partido Conservador na Escócia, Craig Hoy, apelou à suspensão de Sturgeon como deputada na sequência da sua detenção, um apelo a que também se juntou o deputado nacionalista do SNP em Westminster, Angus MacNeil.

Sturgeon foi libertada sem acusação após mais de sete horas de interrogatório, embora o caso, aberto desde 2021, permaneça "pendente de novas investigações", segundo a polícia, que irá agora enviar um relatório ao Ministério Público.

O anúncio da detenção foi publicado pela Polícia Nacional Escocesa na rede social Twitter, relativamente a uma mulher de 52 anos, em referência a Sturgeon, cuja identidade foi verificada pela BBC Escócia.

A polícia do Reino Unido não identifica os suspeitos até que sejam acusados. A BBC e outros meios de comunicação social identificaram a mulher detida como Sturgeon.