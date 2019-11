Nigel Farage não será candidato às eleições britânicas

© Toby Melville/Reuters

Nigel Farage não vai ser candidato nas eleições britânicas, marcadas para 12 de dezembro. Em declarações à BBC, o líder do partido do Brexit revela que pensou muito sobre o assunto e concluiu que serve melhor a causa do Brexit fazendo campanha contra o acordo conseguido por Boris Johnson.



Nas sondagens, os conservadores continuam a subir nas intenções de voto. A última projeção revelada ontem aponta para 40% para o partido de Boris Johnson, enquanto os trabalhistas de Jeremy Corbyn não vão além dos 28%. Em terceiro lugar, aparecem os liberais democratas com 14%.



O partido de Nigel Farage reúne 11% das intenções de voto.