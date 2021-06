Ninguém conhece o biscoito húngaro em Budapeste. Só há em Portugal

A TSF passeou por um dos principais mercados de Budapeste para tentar perceber se o biscoito húngaro, um doce tradicional em Portugal, é comercializado na Hungria.

Na Hungria ninguém sabe o que é o biscoito húngaro. O país que, em Portugal, dá nome àquelas bolachas amanteigadas cobertas, a metade, por chocolate, não faz a mínima ideia o que são aqueles doces. A TSF foi desfazer o mito, numa das principais zonas de comércio da cidade de Budapeste.

São 08h00, hora agitada no mercado de Lehel, famoso na capital da Hungria. A senhora Eszter, de sorriso fácil, tem a confeitaria que vende os doces mais tradicionais da Hungria. Entre eles, não existe o famoso biscoito húngaro, que se vende em Portugal.

Não fala inglês, mas, peranre uma fotografia do biscoito húngaro, que se vende em Portugal, abana a cabeça, dizendo que não. Não conhece o biscoito, apesar de se chamar... biscoito húngaro. Mais uma tentativa, mostrando mais fotografias. Ela diz qualquer coisa, húngaro, impronunciável para um português que não está familiarizado com a língua.

Com a ajuda de um tradutor do telemóvel, esta vendedora disse qualquer coisa como: "Aqui no mercado, não vai encontrar de certeza o que me está a mostrar." Está claro que o biscoito húngaro não existe na... Hungria. Agora, rendido à certeza de que não vou encontrar nada por ali do que procuro, aponto para vários biscoitos, que estão na montra e tento mais uma pergunta: "O que é isto?", e a senhora responde: "Aqui na Hungria, estes são os tradicionais."

© António Botelho/TSF

É muito simpática. Agora está a oferecer cada um dos biscoitos tradicionais. Não se percebe se um deles é recheado com chocolate ou fruta, mas ela, amigavelmente, insiste para provar. Eu provo cada um deles e são todos saborosos. Caseiros. Uma delícia. Quero pagar, mas a senhora não aceita dinheiro.. está a oferecer os doces. Atrás de mim, já está fila grande, para comprar doces e já há alguma impaciência.

Está quase a começar o treino da Seleção Nacional, por isso é tempo de ir embora. Vou de barriga cheia, com verdadeiros biscoitos húngaros. Em jeito de despedida, Eszter olha para a minha credencial e ainda tem uma coisa a dizer: "Cristiano Ronaldo!!"