Lloyd Austin, secretário da Defesa dos EUA

Por Cátia Carmo 26 Abril, 2022 • 17:03

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Questionado sobre a possibilidade de uso de armas nucleares no conflito entre a Rússia e a Ucrânia, Lloyd Austin, secretário da Defesa dos EUA, afirmou que essa hipótese é perigosa e "muito pouco útil".

"Ninguém poderá ganhar uma guerra nuclear", explicou.

Lloyd Austin revelou que os aliados vão reunir-se uma vez por mês para analisarem os progressos feitos na defesa da Ucrânia e adiantou que este será o meio para coordenar os contributos que cada país quiser dar aos ucranianos, garantindo que os russos "estão enfraquecidos".

"Fomos bastante claros desde o princípio com as nossas posições. Queremos tornar as coisas mais difíceis para a Rússia. Têm levado a perdas de vidas, perdido equipamento, meios de combate terrestres. Estão enfraquecidos no que toca à capacidade militar. As sanções e as restrições comerciais existem, não têm o mesmo tipo de capacidade para agredir os vizinhos que tinham no início deste conflito", disse em conferência de imprensa.

Antes de falar de uma possível adesão da Ucrânia à NATO, o secretário da Defesa dos EUA sublinhou que é preciso acabar com o conflito.

"A NATO vai sempre manter a porta aberta, mas talvez falar nisso neste momento seja especulação. O primeiro passo é acabar com este conflito e para isso o Presidente Putin tem de tomar uma decisão, foi ele que iniciou este conflito não justificado. Gostaríamos que ele se sentasse à mesa das negociações", rematou.

A Rússia lançou, na madrugada de 24 de fevereiro, uma ofensiva militar na Ucrânia que já matou mais de dois mil civis, segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU), que alerta para a probabilidade de o número real ser muito maior.

A guerra causou a fuga de mais de 12 milhões de pessoas, das quais mais de 5,16 milhões para fora do país, ainda de acordo com a organização.

