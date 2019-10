"Níveis recorde." Glaciares suíços perderam 10% do volume nos últimos cinco anos

Desde 1900 já desapareceram mais 500 glaciares na Suíça © Reuters

Os glaciares suíços perderam 10% do volume nos últimos cinco anos, a maior redução em cem anos, alertou esta terça-feira a Academia Suíça das Ciências.

A Academia baseia-se nas medições feitas pelos peritos do painel intergovernamental para as alterações climáticas, que estudou a criosfera - gelos permanentes - em vinte glaciares.

Várias vagas de calor registadas durante o verão deste ano fizeram descer o gelo para "níveis recorde", apesar de o inverno anterior ter sido marcado por um mês de janeiro muito frio e chuvoso, sobretudo na vertente norte dos Alpes.

Em abril e maio, havia mais 20% a 40% de neve nos glaciares em relação aos valores médios, mas bastaram duas semanas no fim de junho e fim de julho para derreter o equivalente a todo o consumo anual de água potável na Suíça.

Segundo um estudo recente da Escola Politécnica Federal de Zurique, os cerca de quatro mil glaciares alpinos, que fornecem água a milhões de pessoas, além de serem atrações turísticas, podem perder 90% do seu volume até ao fim do século se não se reduzirem as emissões de gases de efeito de estufa responsáveis pelo aquecimento global.

Desde 1900 já desapareceram mais 500 glaciares na Suíça.