Nível mais baixo desde 2012. Ações da Fosun caem para 9,6% em Hong Kong

As ações da Fosun, um dos maiores conglomerados do setor privado da China, caíram, esta quarta-feira, para mínimos de uma década, na sequência da divulgação da notícia de que os reguladores estavam a auditar as dívidas do grupo.

As ações da Fosun International Limited, a principal empresa do conglomerado, estão a ser negociadas em queda de 9,6 por cento em Hong Kong, o valor mais baixo desde novembro de 2012.

Desde o início do ano, os títulos da Fosun desvalorizaram 41 por cento. Em Portugal, a Fosun detém a seguradora Fidelidade e cerca de 30% do BCP.