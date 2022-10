"No interesse nacional húngaro não há lugar para abordagens ideológicas"

Zoltán Kovács © Attila Kisbenedek/AFP

Faz agora 66 anos. As tropas soviéticas tinham acabado de invadir a Hungria. O 23 de outubro é sempre dia de grande simbolismo no país. Nessa altura, o atual primeiro-ministro húngaro ainda não era nascido. Viktor Orbán nasceu sete anos depois, num país ocupado, centro de um bloco onde o multipartidarismo não existia, nem as eleições livres, nem a liberdade de expressão. Ainda assim, a Hungria era conhecida como "a barraca alegre do comunismo soviético". A oposição diz que hoje é a "barraca alegre da Gazprom". Zoltán Kovács, o porta-voz internacional do governo de Orbán, Secretário de Estado para a Diplomacia e Relações Públicas, diz que "essa é uma interpretação completamente estúpida."

Confronto-o com declarações do seu chefe, num evento do Fidesz, em 2007, estava o partido na oposição. Dizia Orbán: "Nós [húngaros] não abrimos portas a certas coisas para que agora estas coisas voltem pela janela. Portanto, nós abrimos as portas [de entrada] para o ocidente, mas que para os russos, soviéticos e para o comunismo mostrámos a porta [de saída]. E nós mandámos a mensagem para o futuro pedindo que não deixem que isso volte pela janela."

Diria o mesmo hoje, quando são tão duras as palavras que saem de Budapeste em relação à União Europeia, e tão complacente e amigável o discurso para com Moscovo? A resposta de Zoltán Kovács: "A atual liderança russa não tem nada a ver com o comunismo. Por isso, há por aí muitas tentações para atrair à força paralelos históricos, mas todos sabemos que as circunstâncias já mudaram. E posso dizer-vos que a Rússia de hoje não é a União Soviética. Vemos reemergir aspetos Imperiais da política externa. Mas não se deve misturar isto com a experiência histórica que temos há 50 anos na Europa Central, que foi impulsionada pela ideologia, e entre as circunstâncias históricas completamente diferentes. Por isso, não creio que ninguém deva ter direito, ou ter a tentação de nos dar uma palestra histórica sobre como a Hungria se deve comportar entre as circunstâncias que temos hoje. Sabemos exatamente aqui na Europa Central, o que aconteceu e como aconteceu aqui. Sabemos que as responsabilidades são muitas, obviamente que conhecemos os limites e as possibilidades que enfrentamos."

Disse Orbán que não podia deixar para as gerações futuras húngaras que, depois de fugirem do destino da "barraca mais feliz do sistema soviético", uma expressão que foi usada naquela época, se tornarão agora na barraca mais feliz da Gazprom: "Com o devido respeito, essa é uma interpretação completamente estúpida." Algumas pessoas na oposição dizem que o acordo que o governo fez com a Gazprom foi o pior de sempre, replico. Kovács prossegue:

"Posso dizer-vos que acordos de longo prazo com fornecedores é a única forma de estabelecer a segurança energética em todo o mundo. Se olharmos para qualquer destino, não só para a Europa, mas para qualquer destino económico e, se quiser, centro civilizacional, se se trata de recursos energéticos, é sempre a solução a longo prazo que procuram, porque eventualmente a longo prazo, estes contratos, não só fornecem segurança, mas provaram ser mais baratos do que a compra de energia no mercado presente. Portanto, esta é uma lição que aprendemos. E vai ser assim até que existam diversos recursos. E mais uma vez, tenha em mente e faça uma retrospetiva na história dos últimos 10 anos. A Hungria sempre esteve do lado da diversificação energética e tem pedido à Comissão Europeia e aos parceiros europeus que ajudem para estabelecer infraestruturas físicas que consubstanciem este impulso.

Pense no Nabucco que foi retirado pelas instituições europeias e que poderia ter contribuído para a segurança energética da Europa Central e do Leste. Mais uma vez, não é culpa da Hungria que esta situação de dependência unilateral seja a situação atual.

Sobre o Conselho Europeu do final da semana passada, afirma que "na perspetiva húngara, no que diz respeito à energia, um senso comum razoável e um resultado mutuamente vantajoso foi alcançado de uma forma que serve a segurança energética comum europeia, obviamente, para baixar os preços, que temos visto disparar, especialmente no campo do gás. Obviamente, a Hungria porque é um país sem litoral, e muito infelizmente herdámos um nível muito elevado de dependência de um só lado, quase 70%, dependência do gás russo, houve alguns aspetos que tivemos de alcançar, que é o contrato a longo prazo e a acessibilidade a vários recursos. A Hungria, em todas as circunstâncias vai ficar isenta de qualquer método central ou abordagem institucional preparada e planeada pela União Europeia.

O governo de Viktor Orbán tem dito que existem alguns elementos dos novos planos de Bruxelas (a proposta da Comissão Europeia) que estão em conflito direto com os interesses nacionais da Hungria. Porquê?

"Especialmente se recordar o debate sobre o embargo petrolífero, existe uma dependência histórica e herdada de um só lado. Portanto, não é culpa dos últimos 12 anos, e não é culpa deste governo, que tenhamos herdado aqui na Europa Central especialmente em relação à Hungria, mas também em muitos aspetos à Eslováquia, à Boémia, e à Áustria, por exemplo, circunstâncias em que é impossível mudar imediatamente, de um momento para o outro para outros recursos diferentes dos que temos hoje. Serão necessários anos e muito investimento, para estabelecer fontes alternativas seguras, não só em termos de infraestruturas físicas, mas também em termos de acessibilidade de recursos alternativos. E é aí que nós, temos de ser capazes de comprar gás para o futuro. Assim, estes são os aspetos especiais dos quais a Hungria se está a aproximar. E posso acrescentar outro: acreditamos que todos os esforços em nome da Europa e da Comissão Europeia estão certos, se se trata de procurar a redução dos preços, mas a redução dos preços só pode ser alcançada se estabelecermos múltiplas direções e concorrência. Assim, temos mantido sempre durante os últimos meses, a posição de que a única forma de estabelecer a segurança e gás barato na Europa, é se houver vários recursos. Portanto, uma diversificação de recursos, mas também só se houver competição, de modo que uma dependência de um só lado ou do outro como parece ser o caso, por enquanto, não é vantajoso para a União Europeia.

Ou seja, a diversificação na ótica húngara inclui a utilização do gás russo:

"A história ensina-nos uma lição: a guerra vai acabar a certa altura e o nosso melhor interesse, quer dizer, o melhor interesse da Europa é que a guerra termine o mais depressa possível. É por isso que estamos aqui em nome da paz. E depois da paz ser alcançada, esperemos que num futuro previsível, a realidade física da acessibilidade do gás e outros recursos russos vai lá estar. Por isso, é preciso contar com isso. Como se conta com outras possibilidades diversas, gás e petróleo americanos, gás e petróleo do Médio Oriente e recursos africanos. É através do estabelecimento de uma competição adequada, que temos a garantia de preços de gás e petróleo mais baixos ou tão baixos quanto possível, isto é, os preços da energia na Europa."

Pergunto a Zoltán Kovács se o governo de Budapeste não está a ser demasiado severo com a UE e demasiado suave com a Rússia? É uma questão de sobrevivência, ou uma nova abordagem da política externa húngara?

"Não há nada de novo na política externa húngara. Sempre fomos muito francos e muito diretos sobre a nossa posição, que é motivada por um facto muito simples. E esse é o interesse nacional húngaro. Se é sobre o interesse do povo húngaro, o interesse nacional húngaro, não há lugar para abordagens ideológicas. É o senso comum e a abordagem pragmática que vão resultar; mantemos sempre esse olhar, falamos de senso comum, elementos de política e realidade no terreno. Não é de forma alguma, extremismo ou uma inclinação para qualquer das fações beligerantes ou qualquer das grandes potências. O senso comum sugere que a realidade deve ser tomada como ponto de partida na tomada de decisões sobre a guerra, as circunstâncias da guerra.

Uma imagem de uma bomba fazendo alusão à guerra na Ucrânia, e distorcendo o seu significado para dizer que são as sanções de Bruxelas que têm, na Hungria, um efeito tão devastador como uma bomba, é algo que podemos ver em cartazes gigantes nas ruas húngaras. Essa imagem é algo de que se orgulha Zoltán Kovács?

"O primeiro-ministro há já cerca de dois meses, desde o verão, tem falado sobre os efeitos das sanções, especialmente as sanções energéticas sobre a economia europeia, e especialmente sobre a economia húngara. E utilizou a alegoria de uma bomba... de facto, é realmente uma bomba nuclear sobre a nossa economia e sobre a economia europeia. Se as sanções forem alargadas ao campo da energia, todos nós vamos todos ver o que significa porque há desenvolvimentos alarmantes e alarmantes circunstâncias que devem ser tomadas em consideração, não apenas para este inverno, e que são os próximos quatro ou cinco meses, mas para o ano que temos pela frente. O rácio ou proporção de gás russo na economia europeia não pode - e todos sabem que não pode - ser imediatamente substituído por gás de outros recursos. E esse é o maior problema aqui. Vamos enfrentar tempos muito difíceis, não só durante este Inverno, mas também no ano que se avizinha, porque o ponto é este: de onde vamos ter as centenas de milhões de metros cúbicos de gás que nos faltam ainda não é claro.

A nossa política é muito simples: se introduzirmos sanções, e deixem-me lembrar aos ouvintes que a Hungria votou a favor de todas as sanções que foram aprovadas e isto é manter o sentido europeu, sempre chamámos a atenção para o próprio facto de que só devem ser introduzidas sanções que estejam a causar mais danos a quem pretendemos do que se for ter efeitos e maus efeitos, de facto, sobre nós. Essa é a nossa questão com as sanções. Este é o apelo que o Primeiro-ministro da Hungria tem feito."

O objetivo das sanções é precisamente impedir que as bombas caiam sobre a Ucrânia: "Sim, mas isso claramente não impediu a guerra. E não impediram as bombas de cair sobre a Ucrânia".

A Hungria foi o único estado membro da UE a não apoiar a proposta de uma missão de formação para o novo pessoal militar ucraniano. Essa autoproclamada abstenção construtiva, como disse o Ministro dos Negócios Estrangeiros, não é de alguma forma uma oposição cínica? Do género 'não nos metamos em problemas com os russos'?

Não, isso é completamente consistente com a posição húngara desde o primeiro dia da guerra. E como país vizinho com uma consideração especial pelos 150.000 húngaros que vivem mesmo do outro lado da fronteira, na Ucrânia. Não vamos enviar soldados e não vamos fornecer armas e não vamos deixar passar armas através do território húngaro. Creio que, nessa perspetiva, a decisão é muito coerente. Tenha em mente que, ao mesmo tempo, estamos a treinar profissionais ucranianos que vão ser ativos no campo das atividades médicas, mesmo no campo de batalha. As equipas médicas são formadas na Hungria. Mais uma vez, esta posição húngara é completamente consistente desde o início da guerra.

O seu governo chamou à decisão da Comissão Europeia de reter os fundos de coesão para a Polónia até Varsóvia demonstrar que os utilizará para programas em conformidade com os valores da União Europeia (UE)... algo "imoral". A TSF questionou Kovács sobre isto também porque para a Hungria o desembolso de cerca de 7,5 mil milhões de euros de fundos da UE está congelado devido à falta de respeito pelo Estado de direito. Vai cumprir as 19 exigências da UE até ao final do ano?

"Como sabem, estamos em conversações com a Comissão sobre o Plano de Recuperação e Resiliência em que identificámos e resolvemos 17 pontos de ajustamentos necessários ou medidas, em nome do governo húngaro. Essas decisões foram tomadas e o compromisso foi alcançado para a Comissão. E estamos apenas a empreender efetivamente estas medidas através do Parlamento, conforme necessário. Mas, ao mesmo tempo, vemos que surgem novas e novas condições. E vemos o que está a acontecer com a Polónia. A Polónia cumpriu o acordo com a Comissão Europeia, e, ainda assim, os recursos estão a ser retidos. E isso abre a questão, sobre se isto está isento da intenção política, que é o que temos visto nos últimos anos da parte da Comissão. E sempre defendemos que não há lugar para qualquer tipo de chantagem política em nome da comissão que faz uma chantagem direta. O que devem ter é uma posição legal detetável, legalmente palpável e uma abordagem ao que está errado e ao que deve ser emendado. E, se isso for feito, e isso deve ser feito, devem proceder e avançar com os fundos, com especial atenção para o facto de que estes fundos nunca estiveram ligados a condições exatas. E todos sabemos que o mecanismo do Estado de direito, enquanto tal, transporta muitos elementos abertos e indefinidos. E este é o maior problema com isso. Porque se (a Comissão) continuar como até aqui, vai ser uma história política interminável. E no meio da guerra e logo após uma crise económica, quero dizer, a crise da COVID, e com a aproximação e entrada numa nova crise económica, é simplesmente inaceitável, que os recursos muito necessários - sejam os fundos do plano de resiliência ou os fundos regulares - estejam a ser retirados a um país porque esses fundos pertencem-nos. Devem-nos ser entregues até tendo em conta que a Hungria, por outro lado, está a cumprir todos os seus requisitos. E esta é a sua própria contribuição para o orçamento da União Europeia. Portanto, seria do interesse de todos terminar estes debates, depois de termos cumprido os 17 pontos até ao final do ano. E posso dizer-vos que não vai depender da nossa parte.

A agência noticiosa chinesa Shinwa afirmou na quinta-feira, dia desta conversa com o alto dirigente húngaro que "o governo da Hungria rejeita todas as propostas que irão prejudicar a cooperação económica entre a UE e a China", citando o Ministro Peter Szijjarto. Acontece que ninguém nos falou em cortar os laços com a China ou com as empresas chinesas. Pergunta-se a Zoltán Kovács se será este mais um ponto de rutura entre a Hungria e o resto do bloco da UE?

"Posso dizer-vos que dos Estados Unidos e de Bruxelas, ouve-se dizer cada vez mais e mais altas vozes, na verdade, que exigem que algo deve ser feito com a relação económica chinesa-europeia e chinesa-americana. E sempre defendemos que, se acreditamos verdadeiramente numa economia de mercado e na concorrência, com uma atenção especial aos benefícios que, na realidade, provêm da cooperação entre a Europa e a China, é preciso ter muito cuidado com a forma como se dá um passo em frente e com os passos que se dão às palavras para com a China. Este é o significado do anúncio do ministro do MNE. Acreditamos verdadeiramente que a cooperação económica global é benéfica para todos. Se formos verdadeiro crentes na concorrência do mercado e na competitividade, que obviamente é uma prioridade número um para a Hungria nos últimos 12 anos, então devemos continuar a cooperação com todos os cantos do globo."

De acordo com uma sondagem do Centro de Investigação Pew Research Centre, pelo menos seis em cada 10 pessoas na Hungria dizem que a UE promove a paz, os valores democráticos e a prosperidade e o apoio à UE é realmente maior entre o público em geral do que entre os adeptos do Fidesz. Mas uma vez que o Fidesz, tem uma enorme maioria no parlamento, se tiver uma alternativa, pode propor uma espécie de Hungarexit, uma saída da União Europeia?

"Posso dizer-vos o seguinte: nunca qualquer pessoa no governo húngaro e na liderança política tem sugerido algo do género. Porque acreditamos verdadeiramente que o real significado da cooperação europeia que é a União Europeia é uma cooperação entre os estados membros europeus e o funcionamento do sistema institucional europeu para o benefício de todos os países. Enquanto assim for, o lugar da Hungria é no seio da União Europeia. Portanto, esta é a atitude a partir da qual nós abordamos a cooperação europeia. É uma abordagem muito lógica e não ideológica húngara de ser europeu e de ser membro da União Europeia e posso dizer-lhe que o apoio por detrás do governo, como sugeriu, é muito elevado. Mas apoio por detrás da adesão europeia é provavelmente ainda maior. As duas coisas estão juntas. Os nossos eleitores acreditam verdadeiramente no benefício da cooperação europeia, e esperamos que continue a ser esse o caso.

A 17 de outubro, Kovács publicou na rede social Twitter que o primeiro-ministro Orbán recebeu os líderes da Internacional democrata-cristã na Karmelita em Budapeste, acompanhado pelo ex-presidente da Colômbia, Andres Pastrana, o ex-primeiro-ministro da Eslovénia, Janez Jansa e referiu-se ao português Mário David como membro do Parlamento Europeu, que, na realidade, não é membro do Parlamento Europeu eurodeputado há já oito anos, mas sim uma lobista ou conselheiro que trabalha com o governo húngaro e com o primeiro-ministro Orbán.

Kovács admite-o: "Sim, está correto. Mas mais uma vez, posso dizer-vos que quando falamos do futuro da União Europeia, a Hungria sempre procurou grupos políticos, conselheiros, antigos políticos e formações, organizações internacionais e corporações partidárias semelhantes, que ajudassem a tornar a posição húngara compreensível, e a ajudar a organizar, se quiser, as forças conservadoras em toda a Europa, a enfrentar o que vemos em nome da esquerda política e dos verdes. Na Europa e em todo o mundo eles são internacionalistas. Muito obviamente, o centro europeu da direita, os partidos da direita não são internacionalistas. Mas acreditamos verdadeiramente que é importante descobrir e identificar as bases comuns e os temas nos quais possamos cooperar. Isso não só ajudaria realmente a cooperação europeia, mas também a política interna. E no fim de contas, uma União Europeia mais forte através de Estados membros fortes.