"No Iraque perdi muitos amigos: contemplei o suicídio., mas consegui a ajuda que precisava"

Dylan Tete no Largo do Carmo, em Lisboa.

É veterano de guerra ao Iraque, passou também pelo Afeganistão e esteve várias vezes no Donbass (Ucrânia) como consultor. Mestre em Saúde Pública, bacharelato feito em West Point. Esteve há pouco em Portugal como bolseiro da organização de cooperação transatlântica German Marshall Fund. É fundador e dirige a Bastion Community of Resilience, aquilo que designa por comunidade intencional para quem regressa da guerra com lesões cerebrais.

O que é a Bastion Community of Resilience, comunidade de resiliência de Bastion?

É ótimo estar aqui. Obrigado por fazer uma pergunta tão importante. Bastion é a primeira comunidade intencional da América: uma comunidade projetada e construída desde o início para apoiar veteranos que regressam do Iraque e do Afeganistão, com lesões cerebrais traumáticas.

E podem contar com que tipo de apoio?

Quando falamos de suporte, de apoio, na Bastion, referimo-nos ao que é chamado de apoio baseado na comunidade. Ou seja: apoio instrumental nas atividades de vida diária, bem como apoio social entre pares, apoio emocional. Então, quando falamos de um combatente com uma lesão cerebral, estamos a falar de alguém que precisa de ajuda, por exemplo, para preparar uma refeição ou apenas a passear pela cidade, transporte, o tipo de coisa que tu e eu damos como certo. Para indivíduos com lesão cerebral é complicado. Portanto, envolvemos os seus vizinhos, que moram ao lado, para oferecer esse tipo de assistência, bem como o apoio emocional entre pares, estando lá diariamente, quando estão com problemas, como todos nós, e precisam de alguém com quem falar sobre isso. Ter alguém ao lado, que faz parte da equipa de atendimento. Agora, além disso, temos uma equipa de profissionais, como terapeutas ocupacionais, conselheiros de reabilitação vocacional e assistentes sociais que estão lá no dia-a-dia também.

Então isso vai muito além dos problemas, por exemplo, como síndrome de stress pós-traumático?

Bem, alguém com uma lesão cerebral que serviu em combate, provavelmente também tem stress pós-traumático. E no caso de algumas pessoas... o problema mais significativo da minha geração, são aquelas que não têm diagnóstico de lesão cerebral traumática. Podes estar a tratar o stress pós-traumático de uma certa maneira, mas se não estás a tratar a lesão cerebral também, então não é muito útil.

Quantas pessoas estão a ajudar nesta altura?

Temos 58 famílias que vivem em Bastion. Há famílias com crianças pequenas. Há idosos aposentados, há veteranos mais velhos do Vietname. E veteranos solteiros também. É multigeracional, temos 58 famílias. Isso dá cerca de 130 almas.

Qual foi a coisa mais desafiadora nesse projeto?

São tantos desafios. Acho que, para nós, para mim, vou-te dizer: o meu desafio pessoal... para mim, foi apenas a capacidade de me mudar e sarar as minhas feridas emocionais junto com os meus companheiros. Gosto de dizer que eles são os meus maiores professores, aprendi muito com eles. Acho que estamos todos a aprender juntos. Bastion está na intersecção do que é ser um veterano, bem como o que significa ser negro na América. 70% dos nossos lares são afro-americanos. E dado o que passámos na pandemia e no movimento Black Lives Matter, percorri essa jornada com eles. E tem sido um... abrir de olhos para mim.

Recebem algum tipo de apoio estatal ou público para o projeto?

Não no dia-a-dia. Operacionalmente, temos que captar recursos e dependemos de doações e subvenções. No entanto, para construir Bastian, este é um conjunto habitacional de 14 milhões de dólares, e recebemos financiamento da cidade, do estado e do governo federal, bem como de parceiros do setor privado e da grande filantropia.

Decidiste montar o projeto quando voltaste do Iraque...

Correto. Voltei para casa em 2004 e voei para Nova Orleães três meses antes do furacão Katrina. Envolvi-me imediatamente no esforço de reconstrução. E com o tempo, tive amigos que estavam a voltando para casa das guerras com essa lesão, lesão cerebral traumática ou TCE, traumatismo crânio encefálico. E fiquei muito com muita curiosidade sobre isso. Fui ao Walter Reed, fui ao centro de intrépidos, fui ao centro de poil-trauma da administração dos veteranos. E o que ficou claro para mim depois de visitar todos esses lugares, e conversar com médicos, conversando com soldados e seus familiares, ficou claro que podemos oferecer o melhor em saúde de última geração, mas quando se trata de reintegrar esses guerreiros, as comunidades para onde eles estão voltam, não estão equipadas. Não estão estruturadas para fornecer o nível de suporte necessário. E então, tropecei na ideia de fazer um plano para construir um bairro inteiro que pudesse sustentá-los para toda a vida. E foi isso que conseguimos.

Estiveste no Iraque em 2003, 2004...

Eu fazia parte da Brigada de Reação Rápida, e estávamos a operar principalmente em torno de Mossul. Naquela época, eu não estava... Bem, por um lado...

Como foi?

Como foi? No Iraque? Fiz muitos amigos lá. Na época em que estive lá, eu realmente acreditei na missão. Nós sentimo-nos como se estivéssemos a afastar bandidos do poder. Estávamos a reconstruir um país que nos últimos 40 anos não experimentou democracia ou liberdade e estava muito atrasado em alguns casos. E assim, por exemplo, o que me envolveu foi a primeira eleição democrática, lembro-me de carregar uma urna de voto no banco traseiro de um veículo do Departamento de Estado, lembro-me de reconstruir a Universidade de Mossul e trazer a Cisco Systems e construir uma academia de IT. Lembro-me de trabalhar com anticorrupção e em agências governamentais para erradicar a corrupção sistémica; de trabalhar no sistema agrícola, por exemplo. E sim, tudo isso foi muito bom. E eu estava a fazer isso em parceria com iraquianos que queriam um caminho melhor, queriam uma vida melhor. Essa foi a minha experiência enquanto estive lá. Claro, perdi muitos amigos no processo. E isso foi problemático para mim quando voltei para casa, mas trabalhei essas minhas lutas interiores. Felizmente, ainda estou aqui. Contemplei o suicídio. Mas consegui a ajuda que precisava. E sou muito grato ter tido essa ajuda, essa assistência.

O que queres dizer com contemplar o suicídio?

Sim, eu quis acabar com a minha própria vida, sim.

Estavas a falar sobre o processo. O que correu mal nesse processo?

O processo no Iraque? Bem, vou deixar aos historiadores resolverem isso. Mas do meu ponto de vista, e tenha em mente, eu era um oficial de baixa patente, eu era um capitão numa divisão de infantaria, nós éramos o aparato do Exército dos EUA, eu senti que era tudo tão grande... Era muito grande, grande demais para ver e para saber o que estava a acontecer, sabes, no tipo de interação do dia-a-dia, na população, para poder parar ou impedir uma insurgência. Não pudemos proteger as pessoas com quem estávamos a lutar lado a lado, com quem estávamos a reconstruir o país. Nós simplesmente não pudemos protegê-los. E carrego esse peso e essa culpa comigo há muito tempo.

É justo quando as pessoas... analistas, aqueles que estão a observar de longe esses processos, provavelmente mais no Afeganistão do que no Iraque, dizem que houve um excesso de investimento na dimensão de segurança e até certo ponto, negligenciando a construção da nação desde o início, o chamado nation-building?

Não, eu não penso isso. Acho que estávamos a construir uma nação desde o início. Então, em 2004, isto é, um ano e meio desde o momento em que lá chegámos, estávamos a injetando milhares de milhões de dinheiro dos contribuintes na reconstrução de um país inteiro. E estávamos a fazer isso desde o início. É difícil fazer isso quando também se está a lutar contra uma insurgência. E a vontade do povo é começar a tratar da sua própria proteção e segurança, quando perceberam não podíamos oferecer isso.

Agora, quando olhamos para quase 20 anos, parece que em ambos os países as insurgências venceram...

Bem, talvez saibas mais do que eu. Eu mantenho contacto com meus tradutores, os meus intérpretes iraquianos que eram yazidi, o que é outra história em si. Quero dizer, essa é uma comunidade que foi quase completamente exterminada pelo ISIS. O luto pelas suas famílias, foi algo que eu também carreguei. Agora, felizmente, os meus intérpretes - eles eram dois irmãos, chegaram aos Estados Unidos, e começaram as suas próprias famílias em São Diego e vivem, eu acho, o que poderias chamar de um sonho americano. Um dia, espero voltar e ver por mim mesmo o que está a acontecer; espero que eles possam encontrar um caminho por si mesmos. E não sei se isso é nostalgia, ou se é otimismo ou apenas esperança. Mas temos respondido de uma crise a outra nos últimos 20 anos, enquanto lutámos em duas guerras. E então, sabes, o que eu coloquei na missão durante o ano em que estive lá, suponho que se me perguntasses se o faria de novo? Seria difícil. Acho que não conseguimos. Eu gostaria que houvesse um resultado melhor. Eu gostaria que os meus amigos ainda estivessem vivos. Mas sabes, para os soldados, lutamos uns pelos outros. Não lutamos pelas políticas, ou pelo que os nossos líderes nos mandam fazer; lutamos uns pelos outros, e estou muito orgulhoso de ter feito parceria com os iraquianos que perderam a vida. Eu senti que na época estávamos a fazer algo que era realmente incrível. E eles acreditaram nisso. E isso inspirou-me a trabalhar ainda mais. Eu só... É lamentável que não possamos proteger as suas vidas ou a vida das suas famílias.

Agora temos uma guerra na Europa. Se fosses aconselhar alguém na Ucrânia, no governo ucraniano, o que é que eles deveriam fazer para proteger melhor os seus soldados quando eles voltarem para casa?

Sim, isso é algo de que eu sei um pouco. Eu sei um pouco sobre isso porque estive na Ucrânia quatro vezes. Na verdade, estive nas posições de linha de frente no Donbass em 2018 e 2019. Conheci o novo ministro de Assuntos de Veteranos na Ucrânia. É um novo ministério que foi estabelecido em resposta à agressão russa no Donbass e sabes, tanto quanto pudermos fazer nos Estados Unidos, estou pronto para ajudar. Fiz alguns workshops de intervenção em traumas com veteranos e familiares, bem como investigadores e profissionais de saúde. E há uma maneira de nos curarmos do trauma. E provámos isso nos Estados Unidos. Eu ainda estou em rede com amigos na Ucrânia, em nome do Centro de medicina Mente-Corpo, que está sediado em Washington, DC. O fundador, Jim Gordon está hoje em Lviv, hoje, a fazer networking com assistentes psicossociais, bem como com a população em geral e refugiados na Polónia. E muito em breve, acho que poderemos implementar uma intervenção de trauma populacional em parceria com o povo da Ucrânia para ajudá-los a curar-se das feridas, das feridas invisíveis da guerra.

As feridas invisíveis tendem a persistir no tempo de forma muito mais profunda do que as físicas, não?

Oh sim. Quer dizer, eu acredito que não há separação entre saúde física e saúde mental. Estão interligadas. A tua saúde mental afeta a tua saúde física, a tua saúde física afeta a tua saúde mental. Conheço tipos que perderam membros que são muito mais felizes do que, por exemplo, alguém com lesão cerebral traumática, porque pelo menos podes ver, tipo, se estiveres a andar no passeio, as pessoas podem ver que perdeste um membro, um braço ou uma perna. Enquanto pessoas com essas feridas invisíveis, é muito mais difícil para se associar, pertencer, ligar-se com os outros. Então... eu acho que sim, é um bom ponto. É por isso que existem lugares como Bastion. É por isso que eu a construí. Para que possamos construir um sentido de ligação, um sentido de pertença, um sentido de confiança, um sentido de esperança, para pessoas com esses tipos de lesões invisíveis.