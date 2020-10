Nobel da Economia para norte-americanos que inventaram novas formas de leilões

Paul R. Milgrom e Robert B. Wilson © Niklas Elmehed/Twitter The Nobel Prize

O Prémio do Banco da Suécia de Economia em Memória de Alfred Nobel"​​​​​​, vulgarmente conhecido como "Prémio Nobel da Economia" de 2020 foi atribuído, esta segunda-feira, aos norte-americanos Paul R. Milgrom e Robert B. Wilson.

De acordo com o comité responsável pela atribuição do prémio, este Nobel deve-se ao trabalho dos dois economistas em "melhorias na teoria dos leilões e invenções de novos formatos de leilões".

Este foi o último dos Prémios Nobel 2020 a ser anunciado e será entregue aos vencedores no dia 10 de dezembro.

Em declarações à TSF, Pedro Pitta Barros, professor da School of Business and Economics da Universidade Nova de Lisboa, explica que os dois laureados trouxeram novas roupagens ao mecanismo dos leilões, com aplicações muito abrangentes na teoria mas também na prática.

A distinção já era esperada pela comunidade académica, nota o economista.