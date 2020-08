Nobel da Literatura Alexievitch convocada por bielorrussos no caso contra conselho da oposição

Svetlana Alexievitch venceu o Nobel em 2015 © Sergei Gapon/AFP

A escritora e prémio Nobel da Literatura Svetlana Alexievitch foi convocada por investigadores bielorrussos no âmbito do processo contra o "conselho de coordenação" criado pela oposição e do qual é membro, indicaram os seus aliados.

Segundo o conselho formado para promover uma transição política na Bielorrússia, a autora foi convocada para quarta-feira como testemunha no caso lançado contra este organismo acusado de "ameaçar a segurança nacional".

Alexievitch, que recebeu o Nobel em 2015, é membro do comité executivo do "conselho de coordenação" e apoiou a figura de proa da oposição bielorrussa, Svetlana Tikhanovskaia, refugiada na Lituânia e que reivindica a vitória nas contestadas presidenciais de 09 de agosto.

No passado dia 12, em entrevista à Radio Free Europe, a escritora - 72 anos e de saúde frágil, segundo a opositora Maria Kolesnikova - acusou o Presidente Alexandre Lukashenko de conduzir o seu país para "a guerra civil" e pediu-lhe para abandonar o poder.

Criticou ainda a ação "desumana e satânica" das forças de segurança na repressão das manifestações contra o chefe de Estado, que foi reeleito para um sexto mandato com 80% dos votos, segundo os números oficiais.

Lukashenko enfrenta desde as eleições um inédito movimento de protesto, mas tem rejeitado até agora a possibilidade de se afastar e recusou dialogar com os seus detratores.

Acusou o "conselho de coordenação" de tentativa de tomar o poder no país e ameaçou "esfriar algumas cabeças quentes no seu seio".

A emissora televisiva Belsat noticiou que dois membros da direção do "conselho de coordenação" foram detidos hoje de manhã em Minsk.

"Os serviços especiais acabam de deter Olga Kovalkova e Serguei Dilevski e levaram-nos numa carrinha policial", indicou a Belsat, que também divulgou imagens da detenção.

A justiça abriu na semana passada um processo por "apelos a ações para minar a segurança nacional", acusações passíveis de condenações de três a cinco anos de prisão.

Crítica contundente do poder de Alexandre Lukashenko, a escritora tinha apelado ao voto em Svetlana Tikhanovskaia, 37 anos, uma antiga professora de inglês que substituiu o marido preso na corrida à presidência.

Antiga jornalista, Svetlana Alexievitch é autora de livros sobre a catástrofe nuclear de Chernobyl, a guerra do Afeganistão e a queda da União Soviética.