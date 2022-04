Nobel da química oferece prémio monetário a estudantes com dificuldades económicas

David MacMillan (à direita) e Benjamin List (à esquerda) © Niklas Elmehed/Twitter The Nobel Prize

O vencedor do prémio Nobel da química, David MacMillan, revelou à BBC que vai doar o dinheiro que recebeu da academia sueca a estudantes escoceses com dificuldades económicas que querem a frequentar a universidade.

Em outubro, o químico escocês venceu, em conjunto com o alemão Benjamin List, o prémio Nobel da Química de 2021, devido à criação de uma "ferramenta para construir moléculas orgânicas".

Pela conquista do galardão, MacMillan teve direito a receber metade do valor total da distinção - cinco milhões de coroas suecas (481.803 euros).

Em declarações à BBC, o químico referiu que vai doar todo o dinheiro recebido pela conquista do prémio Nobel, incluindo o do pagamento das palestras que está a realizar após o feito.

"O que vamos fazer é doar o dinheiro a crianças pouco privilegiadas a viver na Escócia e que querem entrar na Universidade", explica David MacMillan. Para isso, criou uma fundação com o nome dos seus pais - May and Billy MacMillan Foundation - para honrar o apoio que deram ao químico durante o período em que estudou.

Em outubro, após a conquista do Prémio Nobel, MacMillan disse que se tratava de "um sonho tornado realidade".

De acordo com o comité responsável pela atribuição do Nobel, o trabalho dos dois laureados é útil na pesquisa farmacêutica e ajudou a tornar a química mais ecológica.

"Durante muito tempo os investigadores acreditaram que só existiam dois tipos de catalisadores: metais e enzimas. Independentes um do outro, os laureados com o Prémio Nobel Benjamin List e David MacMillan desenvolveram um terceiro tipo - a organocatálise assimétrica", referiu o Prémio Nobel, na sua página oficial no Twitter.

"A descoberta levou a construção molecular a todo um novo nível. Não só tornou a química mais verde como também tornou muito mais fácil a produção de moléculas assimétricas", indicou o comité.