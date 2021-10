Nobel da Química para Benjamin List e David W.C. MacMillan

Benjamin List e David W.C. MacMillan © Niklas Elmehed/Twitter The Nobel Prize

Por Rita Carvalho Pereira 06 Outubro, 2021 • 10:52 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Prémio Nobel da Química de 2021 foi atribuído, esta quarta-feira, ao alemão Benjamin List e ao britânico David W.C. MacMillan, pela Academia Sueca, em Estocolmo. Os cientistas são distinguidos pelos seus feitos no "desenvolvimento da organocatálise assimétrica", uma "nova e engenhosa ferramenta para a construção de moléculas".

De acordo com o comité responsável pela atribuição do Nobel, o trabalho desenvolvido pelos dois laureados é útil na pesquisa farmacêutica e ajudou a tornar a química mais ecológica.

BREAKING NEWS:

The 2021 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Benjamin List and David W.C. MacMillan "for the development of asymmetric organocatalysis." pic.twitter.com/SzTJ2Chtge - The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2021

"Durante muito tempo os investigadores acreditaram que só existiam dois tipos de catalisadores: metais e enzimas. Independentes um do outro, os laureados com o Prémio Nobel Benjamin List e David MacMillan desenvolveram um terceiro tipo - a organocatálise assimétrica", refere o Prémio Nobel, na sua página oficial no Twitter.

"A descoberta levou a construção molecular a todo um novo nível. Não só tornou a química mais verde como também tornou muito mais fácil a produção de moléculas assimétricas", indica o comité que atribuiu o prémio.