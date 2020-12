Noite de "pára, arranca" à espera para fazer o teste à Covid-19

Por Teresa Alves 25 Dezembro, 2020 • 15:42 Partilhar este artigo Facebook

Com sol, mas com muito frio, milhares de camionistas aguardam nas imediações do Porto de Dover, Inglaterra, à espera para poder fazer a travessia do Canal da Mancha. Para estes camionistas, a noite da Consoada acabou por ser passada à espera de fazer o teste à Covid-19, necessário para poder atravessar para o lado francês do Canal.

Woley Farias é motorista, brasileiro de nacionalidade mas a viver e a trabalhar em Portugal, e está desde domingo passado parado em Dover. À conversa com a TSF, adiantou que conseguiu fazer o teste já na madrugada desta sexta-feira, mas o "pára-arranca" característico dos últimos dias mantém-se.

A meio da manhã, Woley dava conta das dificuldades para fazer a travessia até porque só estavam previstas duas viagens para hoje, claramente insuficientes para transportar quem estava à sua frente na fila de camiões. "A gente não vai conseguir passar hoje. É só sonhar acordado!"

Este motorista adiantou que são muitos os camiões de empresas portuguesas que permanecem em Dover, à espera de seguir viagem. Apesar de habituados a improvisar, estes não têm sido dias fáceis, adianta.

Woley Faria adianta que não chegou a ser contactado pela embaixada portuguesa ou pela equipa consular que foi enviada para o local.