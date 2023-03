Nórdicos continuam a ser os mais felizes. Portugal cai no ranking da felicidade mundial

Por Carolina Rico 21 Março, 2023 • 12:46 Partilhar este artigo Facebook

Portugal desceu no ranking que classifica a felicidade global - o Relatório da Felicidade Mundial - divulgado esta segunda-feira pela Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.

O relatório mais recente incide sobre o período entre 2020 e 2022 e Portugal mantém-se cai do 34º lugar (em 2019) para a 56.º posição no ranking com 137 países.

A fraca falta de generosidade e crescente perceção de corrupção são os fatores que mais influenciaram negativamente a felicidade dos portugueses.

São ainda avaliados critérios de rendimento, apoio social, esperança de vida com saúde e liberdade.

Finlândia, Dinamarca e Islândia continuam a ser os países mais felizes do mundo, no caso da Finlândia há seis anos consecutivos.

Seguem-se Israel (que substitui a Suíça no quarto lugar do ranking); Países Baixos; Suécia; Noruega; Suíça; Luxemburgo;​​​​​​ e Nova Zelândia.

Já os países mais infelizes do mundo, são o Afeganistão; Líbano; Serra Leoa; Zimbabwe; Congo; Botswana; Malawi; Comores; Tanzânia e Zâmbia.

Apesar de o relatório abranger os anos de pandemia e guerra na Ucrânia, não houve grandes alterações no índice de felicidade da maioria dos países.