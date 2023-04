Norte-americana Live Nation compra promotora Ritmos&Blues e gestora da Altice Arena

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

A promotora norte-americana Live Nation comprou uma posição de controlo na promotora portuguesa Ritmos&Blues e na empresa Arena Atlântico, gestora da Altice Arena, em Lisboa, foi esta quinta-feira anunciado através da Autoridade da Concorrência (AdC).

Num aviso publicado pela AdC, esta entidade referiu que foi notificada da operação de concentração de empresas no dia 19 de abril, que consiste na compra pela Live Nation de "uma participação de controlo indireto" sobre a Ritmos&Blues e a Arena Atlântico, que, para além de gerir a Altice Arena, também é uma das responsáveis pela Blueticket.

De acordo com o mesmo aviso, quaisquer observações sobre o negócio têm agora 10 dias para ser comunicadas à AdC.

Em 2012, aquando da venda pelo Estado do então Pavilhão Atlântico, o promotor Nuno Brancaamp, da Ritmos&Blues, tinha dito que a Live Nation -- a maior promotora do mundo -- estaria a "pensar no assunto e a decidir se vale a pena investir", adiantando que o negócio envolveria um "valor razoável" e que o investimento envolveria "uns milhões largos".

Na altura, a Ritmos&Blues tinha assinado um acordo que lhe permitia ser a promotora em Portugal dos espetáculos da Live Nation.

A Altice Arena, um dos edifícios construídos na zona oriental de Lisboa no âmbito da Expo'98, é um espaço multiúsos, com capacidade para acolher espetáculos de música e dança, congressos ou exposições, eventos desportivos.