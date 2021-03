Noruega junta-se a países que suspenderam vacina da AstraZeneca

A Áustria também anunciou a suspensão da utilização de doses da AstraZeneca © Fehim Demir/EPA

11 Março, 2021 • 14:19 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As autoridades de saúde norueguesas anunciaram esta quinta-feira a suspensão, "como medida preventiva", de vacinas contra a Covid-19 da AstraZeneca, seguindo o exemplo de outros países, que tomaram idêntica decisão com receio de efeitos secundários.



"Suspendemos a vacinação com a (vacina) AstraZeneca. Aguardamos por mais informações para perceber se há alguma ligação entre a vacina e o caso de formação de coágulos sanguíneos", anunciou hoje Geir Bukholm, dirigente do Instituto Nacional de Saúde Pública da Noruega.



Também a Áustria, Estónia, Lituânia, Letónia, Luxemburgo e Dinamarca já interromperam o uso da vacina da AstraZeneca, após relatos de casos graves de coágulos sanguíneos em pessoas que foram vacinadas com esta fármaco contra a Covid-19.

Na segunda-feira, a Áustria anunciou a suspensão da utilização de doses da AstraZeneca quando foi conhecida a morte de uma enfermeira, com sérios problemas de coagulação, após ter recebido a vacina.



A pandemia de Covid-19 provocou, pelo menos, 2.621.295 mortos no mundo, resultantes de mais de 117,9 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.



A doença é transmitida por um coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19