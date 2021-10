"Nós não conseguimos combater as alterações climáticas com paternalismo"

© Leonardo Negrão/Global Imagens

O primeiro país no mundo que anunciou que ia ter neutralidade carbónica me 2050 foi Portugal. Mas o Ministro do Ambiente afirma que não vai para a cimeira de Glasgow com as expetativas baixas. João Pedro Matos Fernandes chama a atenção para "o que mudou desde o Acordo de Paris", que foi, essencialmente, "a consciencialização das pessoas". Valoriza não só o acordo de 2015, ao qual os EUA voltaram após a eleição de Biden há 1 ano, faz quarta-feira, mas também "o ativismo, a Greta Thunberg, mas parece que não há regresso para antes do compromisso que assumimos em Paris. Estamos é a discutir o ritmo e a questão do ritmo não é um detalhe".

O governante português garante que já "não há espaço para um mundo carbónico. Temos é um problema de ritmo e a velocidade conta e tem de ser a maior possível", garante o Ministro do Ambiente e Ação Climática.

Matos Fernandes diz que Portugal leva para Glasgow "a mensagem da urgência, a mensagem de um país que sofre imenso com as alterações climáticas. Nós já perdemos treze quilómetros quadrados de costa nos últimos trinta anos, Somos um país que sofre com as alterações climáticas e somos o primeiro país do mundo a assumir a neutralidade carbónica, já reduzimos em um terço as nossas emissões, e descontando estes anos da pandemia, os anos em que reduzimos emissões foram os anos em que mais cresceu a economia". Por isso, é "mesmo possível e Portugal é um ótimo exemplo para tal. Temos um compromisso maior, triplicámos o nosso financiamento no combate às alterações climáticas que é, digamos assim, o tema formal da COP. Dos dez milhões, passamos para trinta e cinco", afirma.

Matos Fernandes espera sobretudo que a COP de Glasgow seja a oportunidade "para discutir com quem gere o Fundo Verde (Nações Unidas) se eles estarão a fazer as opções certas. Nós não conseguimos combater as alterações climáticas com paternalismos. Quem ainda pensa assim, e Copenhaga foi um exemplo disso e por isso foi um flop, não se pode combater as alterações climáticas com o norte endinheirado a dizer ao sul o que é que pode e deve fazer. Infelizmente, o Fundo Verde das Nações Unidas tem muito disto", com uma "complexidade absurda" que leva a que muito se perca, retirando dinheiro que "deveria ser investido no terreno". O ministro português não tem dúvidas: "nós no fundo ambiental (da EU), passe a imodéstia, fazemos isto muito bem. São os países onde o dinheiro vai ser investido. O paternalismo não acrescenta nada, só reduz, só complica".