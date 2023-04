"Not guilty." Campanha de Trump põe à venda t-shirts após ida a tribunal

© Reprodução save-america-joint-fundraising-committee

O ​​​​​​​ex-Presidente dos Estados Unidos Donald Trump colocou à venda camisolas com o seu rosto e a mensagem "not guilty" ("inocente") para arrecadar fundos para a sua campanha eleitoral para as eleições presidenciais de 2024.

A peça de vestuário com a imagem de Trump com a montagem a imitar uma mugshot pode ser comprada no site oficial da campanha por 36 dólares, mais sete de portes de envio (cerca de 38 euros).

Trump declarou-se esta terça-feira inocente, em tribunal, das 34 acusações contra ele, relacionadas com pagamentos irregulares à atriz pornográfica Stormy Daniels durante a campanha presidencial de 2016, para que não tornasse pública uma relação sexual entre os dois.

A campanha republicana anunciou ter arrecadado mais de sete milhões de dólares desde que o ex-Presidente foi indiciado na sexta-feira passada.

Trump é um dos quatro nomes que lançaram oficialmente a sua campanha para ser o candidato do Partido Republicano às presidenciais em 2024.

O atual Presidente dos Estados Unidos, o democrata Joe Biden, expressou a sua intenção de tentar a reeleição, mas ainda não concorreu formalmente.