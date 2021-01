Nova administração norte-americana suspende programa "Stay in Mexico"

Joe Biden e Kamala Harris © AFP

A administração do Presidente dos Estados Unidos Joe Biden anunciou quarta-feira que suspenderá a inscrição no programa "Stay in Mexico", que permitiu ao Governo do seu antecessor, Donald Trump, devolver os requerentes de asilo ao país vizinho.

"DHS [Departamento de Segurança Nacional] anuncia a suspensão de novos registos no programa de Protocolos de Proteção de Migrantes (MPP)", implementado em janeiro de 2019, disse a agência encarregada da segurança, imigração e fronteiras, em comunicado.

A nota explicava que a partir de 21 de janeiro, o DHS "deixará de adicionar indivíduos ao programa".

"Todos os atuais participantes do MPP", acrescentou a declaração, "devem permanecer onde estão, enquanto aguardam mais informações oficiais de funcionários do Governo dos Estados Unidos.

Com o programa "Stay in México" (Fica no México), a administração Trump enviou mais de 60 mil imigrantes sem documentos que atravessaram a fronteira para esperar no México por nomeações com juízes de imigração, um processo que pode demorar meses.

Trump implementou essa política após um pico em detenções ao longo da fronteira com o México, que em maio de 2019 atingiu um máximo histórico de 132.856 casos.

Por outro lado, o DHS esclareceu esta quarta-feira que "as atuais restrições de viagem não essenciais da Covid-19, tanto na fronteira como na região, ainda estão em vigor neste momento".

Os Estados Unidos e o México acordaram em março do ano passado em restringir as viagens terrestres não essenciais para impedir a propagação do coronavírus, uma medida que tinha anteriormente entrado em vigor na fronteira canadiana.

Ambas as decisões foram, entretanto, renovadas e permanecem em vigor.

O anúncio do fim do "Stay in México" chega no dia em que Biden, que tomou posse como 46.º Presidente dos Estados Unidos na quarta-feira, emitiu uma série de ordens executivas a favor dos imigrantes e enviou ao Congresso - como prometeu durante a sua campanha - uma lei de imigração que promete um caminho para a cidadania de 11 milhões de residentes indocumentados nos Estados Unidos.

Assim, o DHS esclareceu que "as pessoas fora dos Estados Unidos não serão elegíveis para o estatuto legal ao abrigo do projeto de lei que o Presidente Biden enviou hoje ao Congresso", e insistiu que este se destina às pessoas que já residem no país.