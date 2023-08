Nova análise de ADN mostra que Ötzi, o "homem das neves", tinha a pele escura e era careca

© Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology

Por Carolina Quaresma 17 Agosto, 2023 • 10:51 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Ötzi, o "homem das neves" que viveu há mais de 5000 anos e cujo corpo mumificado foi encontrado nos Alpes, tinha a pele e os olhos escuros e era, provavelmente, careca, revelou um novo estudo genético publicado na revista científica Cell Genomics. Esta análise recente contrasta com a reconstrução artística de Ötzi, que retratava um homem de pele clara com cabelos longos e barba.

"Anteriormente acreditava-se que a sua pele escureceu durante o processo de mumificação", disse Albert Zink, chefe do Instituto de Estudos de Múmias da Eurac Research, citado pela CNN Internacional.

No entanto, este novo estudo mostrou que, "ao que parece, a cor escura da pele da múmia é bem próxima da cor verdadeira da pele de Ötzi".

© Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology

Para os cientistas, não é surpreendente que Ötzi tivesse pele escura, uma vez que, naquela época, muitos europeus tinham a pigmentação da pele mais escura do que os europeus dos dias de hoje. As mudanças na cor da pele dos europeus podem ser justificadas com "as alterações climáticas e a dieta dos agricultores, que consomem muito menos vitamina D", explicou Zink.

Ötzi, que teria cerca de 45 anos quando morreu, consumia "muita carne", algo que foi confirmado pelas análises feitas ao estômago.

Os investigadores acreditam que o "homem das neves" era careca, visto que, segundo Zink, "quase não foram encontrados cabelos na múmia".

Os restos mortais já foram analisados em 2012, mas neste novo estudo os cientistas usaram métodos de sequenciamento melhorados que permitiram refinar a análise.

O genoma agora sequenciado foi retirado da pélvis de Ötzi, permitindo também determinar que os seus ancestrais vieram da Anatólia, atual Turquia.

"Isso mostra que o 'homem das neves' provavelmente viveu numa área relativamente isolada e com contacto limitado com outras populações", afirmou Zink.

Os especialistas esperam descobrir mais detalhes sobre a vida de Ötzi, como a composição do seu microbioma.

Inicialmente acreditava-se que Ötzi tinha morrido congelado, mas um raio-X feito em 2001 revelou uma ponta de flecha no seu ombro, que terá sido fatal.