Nova erupção do vulcão indonésio do monte Merapi

© AFP

Por Lusa 16 Agosto, 2021 • 07:48 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O vulcão mais ativo da Indonésia, o monte Merapi, entrou esta segunda-feira em erupção, expelindo um rio de lava com 3,5 quilómetros de extensão, disseram as autoridades.

A responsável da Agência de Mitigação de Desastres, Hanik Humaida, afirmou que esta foi a maior erupção do Merapi, situado na principal ilha de Java, desde que as autoridades elevaram o nível de alerta, em novembro passado.

O alerta em relação ao vulcão tem estado no segundo de quatro níveis desde essa altura, e não foi aumentado, apesar da intensa atividade registada na última semana.

As cinzas elevaram-se a 600 metros de altura, cobrindo várias localidades vizinhas, disse a responsável.

A agência aconselhou a população a manter-se a uma distância de cinco quilómetros da cratera e a estar atenta ao perigo da lava.

A Indonésia situa-se no chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma área de grande atividade sísmica e vulcânica, com mais de 400 vulcões, dos quais pelo menos 129 continuam ativos e 65 são qualificados como perigosos.