Nova explosão de gás em Havana Velha faz três feridos

Três pessoas ficaram feridas na madrugada desta quarta-feira na sequência de uma explosão de gás em Havana Velha (Cuba), a 800 metros do hotel Saratoga, que ficou destruído pelo mesmo tipo de acidente na passada sexta-feira, informaram as autoridades.

Os feridos são um homem e o seu filho menor, além de um vizinho, explicou a delegada local do distrito, Yamila Velázquez, em declarações à televisão estatal.

"O pai da criança ligou o interruptor e houve uma explosão. O vizinho ficou ferido nas pernas e nos braços", disse.

Esta nova explosão ocorre cinco dias depois da do hotel Saratoga no mesmo bairro, matando pelo menos 43 pessoas e ferindo 54, de acordo com os últimos dados provisórios.

Os três feridos foram levados ao hospital por vizinhos e os bombeiros desligaram o gás na zona.

"Houve danos na parte superior e traseira do prédio, bem como na casa ao lado", indicou Yamila Velázquez.

A 800 metros de distância, as equipas de resgate continuam a vasculhar os escombros do hotel Saratoga, atingindo por uma explosão quando um camião cisterna de gás liquefeito o abastecia, e poucos dias antes de reabrir ao público após dois anos de encerramento devido à pandemia e obras estruturais.

O Saratoga foi construído em 1880 e desde 1911 funcionava como hotel.

A sua última restauração aconteceu em 2005, quando o edifício foi amplamente remodelado, adquirindo a categoria de cinco estrelas e classificado entre os mais luxuosos da capital cubana.