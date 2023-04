Nova Iorque abre guerra ao "inimigo número um": os ratos

© Sarah Yenesel/EPA (arquivo)

Nova Iorque declarou guerra ao "inimigo numero um" da cidade: os ratos. O presidente da Câmara nomeou uma mulher para combater a praga dos roedores na cidade.

Kathleen Corradi vai ser a primeira "czarina" dos ratos na cidade, onde os avistamentos de ratos duplicaram desde o ano passado.

Pode ter acontecido há quase 25 anos o momento revelador de que Kathleen Corradi

viria a assumir tal missão. Tinha dez anos e estava a caminhar pelas linhas de comboio em Long Island com a mãe, quando avistou um rato morto.

Kathleen ficou horrorizada. Fez circular uma petição entre os vizinhos para entregar às autoridades eleitas a exigir que a área fosse limpa. A companhia do metro tomou conhecimento

e fez uma desratização.

Daí até se dedicar ao combate contra os ratos, Kathleen Corradi foi professora primária e tornou-se especialista em uso do solo e sustentabilidade em Nova Iorque.



Agora, o presidente da câmara de Nova Iorque antecipa que irá enfrentar desafios mais intensos na nova função. Mas Eric Adams, que a apresentou esta quarta-feira num parque no Harlem, descreveu-a como uma "maestrina" que vai coordenar com sucesso os esforços de vários departamentos para resolver o problema dos ratos da cidade.

O líder de Nova Iorque concluiu que Katheleen Corradi tem as doses certas de experiência, determinação e instinto assassino para o cargo.

Para controlar a população de ratos, Kathleen Corradi adiantou que vai apostar na redução do desperdício de alimentos. Nova Iorque implementou um plano para reduzir a quantidade de tempo

que o lixo comercial e residencial pode ficar na rua antes da recolha, se não for armazenado em contentores.

A nova diretora de mitigação de roedores (assim é o nome do cargo oficial) vai coordenar os esforços de diferentes agências, organizações comunitárias e empresas privadas para reduzir a população de ratos que representam um problema de saúde pública.