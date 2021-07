Nova Iorque e Califórnia querem funcionários públicos todos vacinados ou com testes semanais

© AFP

Por Lusa 27 Julho, 2021 • 06:55 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Todos os funcionários públicos do estado norte-americano da Califórnia e da cidade de Nova Iorque terão de estar vacinados contra a covid-19 ou terão de realizar testes semanais, foi esta terça-feira divulgado pelas autoridades locais.

A medida surge num momento em que os Estados Unidos da América (EUA) estão a testemunhar uma nova vaga de novos casos da doença covid-19 e as autoridades tentam gerir a progressão no país da variante Delta do coronavírus SARS-CoV-2, identificada como mais transmissível e mais resistente.

No caso da cidade de Nova Iorque, as autoridades querem que todos os funcionários municipais - incluindo professores, agentes policiais e bombeiros -- sejam vacinados contra a covid-19 até meados de setembro, segundo avançou o presidente da câmara, Bill de Blasio.

Caso os funcionários não estejam vacinados terão de realizar, semanalmente, um teste de diagnóstico à covid-19.

A medida deve abranger cerca de 340 mil funcionários do setor público de Nova Iorque, transformando a cidade na maior entidade patronal nos EUA a assumir tal postura.

A autarquia de Nova Iorque esclareceu que a vacinação não terá um caráter obrigatório, ou seja, nenhum trabalhador será forçado a ser inoculado.

As autoridades esperam, no entanto, que a inconveniência e o desconforto dos testes semanais possam persuadir muitos a superar a relutância em serem vacinados.

"Isto é sobre a nossa recuperação. É sobre o que precisamos de fazer para trazer de volta a cidade de Nova Iorque", afirmou Bill de Blasio.

"Trata-se de manter as pessoas seguras", reforçou.

Algumas horas após o anúncio de Bill de Blasio, as autoridades do estado da Califórnia anunciavam que iam avançar com a mesma medida, com o objetivo de abranger todos os funcionários estaduais e todos os profissionais do setor da saúde.

A nova regra entrará em vigor no próximo mês, segundo as autoridades da Califórnia, que indicaram que a medida poderá abranger cerca de 238 mil funcionários estaduais e cerca de dois milhões de profissionais de saúde (setores público e privado).

Embora cerca de 62% de todos os californianos elegíveis estejam totalmente vacinados, este estado norte-americano tem sido confrontado nas últimas semanas com um aumento de infeções e de hospitalizações, sobretudo por causa da variante Delta que já representa cerca de 80% dos novos casos na Califórnia.

"A escolha de um indivíduo em não ser vacinado está agora a ter um impacto nas restantes pessoas de uma forma profunda, devastadora e mortal", declarou o governador Gavin Newsom, ao anunciar a nova regra.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.163.235 mortos em todo o mundo, entre mais de 194,1 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse.

Os EUA continuam a ser o país mais afetado a nível global, tanto em número de mortos como de casos, com um total de 610.891 mortes entre 34.443.826 casos recenseados, segundo a contagem da universidade norte-americana Johns Hopkins.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.