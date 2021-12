Nova Iorque torna obrigatória vacina da Covid-19 para todos os trabalhadores

Times Square, Nova Iorque © Kena Betancur/AFP

A câmara municipal de Nova Iorque vai tornar obrigatória a vacinação contra a Covid-19 para todas as pessoas que trabalham na cidade. A nova regra entra em vigor a 27 de dezembro e estende aos trabalhadores do setor privado uma regra que já estava em vigor para os funcionários públicos.

A medida foi revelada, esta segunda-feira, pelo autarca de Nova Iorque, Bill de Blasio, em declarações ao canal de televisão MSNBC: "Vamos anunciar uma medida inédita a nível nacional: a vacina obrigatória para os trabalhadores do setor privado."

"Todos os trabalhadores em Nova Iorque ficam sujeitos a esta obrigação de estarem vacinados a partir de 27 de dezembro", acrescentou o mayor da cidade, que aponta "a Ómicron", o "tempo mais frio" e "os ajuntamentos da época festiva" como os motivos que levaram à nova medida.

Com esta regra, Nova Iorque vai além daquilo que tinha sido anunciado pelo Presidente Joe Biden: a vacina obrigatória no privado, mas apenas para as empresas com mais de 100 trabalhadores - uma imposição que, de resto, está a enfrentar a resistência de muitas empresas norte-americanas e complicações a nível judicial.

Em Nova Iorque, contudo, além da vacinação para todos os trabalhadores, as medidas vão ainda mais longe. O certificado de vacinação passa também a ser exigido às crianças dos 5 aos 11 anos para jantar em espaços fechados e participar em eventos de lazer.

"Antes que a Ómicron cresça e que a Delta fique ainda pior nos meses de inverno, vacinem as vossas crianças. Está aqui um incentivo!", atirou Bill de Blasio. "É óbvio que muitos pais querem levar as crianças a várias atividades que vão acontecer durante o Natal e isto é um lembrete. Apenas uma dose qualifica logo imediatamente qualquer crianças para participar em todas essas atividades", reforçou.

Nova Iorque conta, nesta altura, com uma média semanal de quase 9 mil casos de Covid-19 e perto de 50 mortes causadas pela doença. Desde o início da pandemia, os Estados Unidos da América registaram 48.918.251 casos e 784.893 mortes provocadas pelo coronavírus.