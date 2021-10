Nova lista da Rolling Stone das 500 melhores canções de sempre. Há uma cantada em português

Os três temas que surgem nos primeiros lugares estão ligados à luta contra o racismo nos Estados Unidos © EPA

Por Cristina Lai Men e Catarina Maldonado Vasconcelos 19 Outubro, 2021 • 08:48 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

"Pula, pula, cai, levanta/ Sobe, dece, corre, chuta abra espaço/ Vibra e agradece/ Olha que a cidade toda ficou vazia/ Nessa tarde bonita só pra te ver jogar." Tem samba e futebol no pé a música "Umbabarauma", do brasileiro Jorge Ben, considerada uma das 500 melhores de todos os tempos. Data de 1976 e é a primeira em português (com sotaque do Brasil) a entrar na lista da Rolling Stone, no lugar 351.

Ouça este medley composto pela jornalista Cristina Lai Men e pelo sonoplasta Luís Borges. 00:00 00:00

A escolha é da prestigiada revista de crítica musical, que atualizou a lista, com quase 20 anos. Na primeira seleção, feita em 2004, a melhor canção tinha sido "Like a Rolling Stone", de Bob Dylan, agora substituída por um clássico de Aretha Franklin.

"Respect" é a melhor canção de todos os tempos, na avaliação de mais de 250 músicos, artistas, produtores, críticos e jornalistas da área musical. Cada jurado do painel da Rolling Stone enviou uma lista com as 50 melhores músicas. De um total de quase quatro mil canções, a revista deu pontos e chegou às 500 melhores de todos os tempos.

Depois de "Respect", de Aretha Franklin, e "Fight the Power", de Public Enemy, Sam Cooke, com "A Change is Gonna Come", completa o top 3. Os três temas que surgem nos primeiros lugares estão ligados à luta contra o racismo nos Estados Unidos. A Rolling Stone destaca que a lista das 500 músicas reflete uma visão mais ampla e inclusiva, com a entrada de géneros como o hip hop, o reggae, o rap e ritmos latinos.

Mais de metade das 500 músicas são novas, não faziam parte da lista de 2004, até porque, nota a Rolling Stone, o mundo mudou muito. Nessa altura, o iPod mal era conhecido e Billie Eilish tinha três anos. Ainda assim, uma das críticas à nova lista é que muitas das canções são antigas.