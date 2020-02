Nova reserva de gás nos Emirados Árabes Unidos vai permitir autossuficiência

O novo campo situado na zona de Jebel Ali tem aproximadamente 2,2 mil milhões de metros cúbicos de gás © Kamran Jebreili/AP

Os Emirados Árabes Unidos, um dos grandes produtores de petróleo do mundo, anunciaram esta segunda-feira ter descoberto uma grande reserva de gás natural que permitirá, muito provavelmente, a autossuficiência deste Estado do Golfo.

A empresa estatal Abu Dhabi National Oil Co (Adnoc) disse que o novo campo, designado como Jebel Ali, tem aproximadamente 2,2 mil milhões de metros cúbicos de gás e fica entre os emirados do Dubai e de Abu Dhabi, os dois principais membros da federação dos Emirados Árabes Unidos. "Esta nova descoberta reforça o objetivo da nação de alcançar a autossuficiência de gás", disse a empresa, em comunicado divulgado esta segunda-feira.

Em novembro, Abu Dhabi anunciou ter descoberto uma reserva de sete mil milhões de barris de petróleo e de 1,6 mil milhões de metros cúbicos de gás. Essas descobertas aumentaram as reservas de petróleo dos Emirados para 105 mil milhões de barris, tornando-se a sexta maior reserva de petróleo do mundo, à frente da do Koweit.

O gás do novo campo será fornecido ao Dubai, que atualmente importa a maior parte das suas necessidades ao Qatar, apesar de este país ser alvo de um boicote imposto pelos seus vizinhos, incluindo os Emirados Árabes Unidos, por alegadamente apoiar o terrorismo.

A empresa estatal Adnoc planeia aumentar a produção de gás e a capacidade de produção de petróleo bruto para quatro milhões de barris por dia em 2020 e para cinco milhões daqui a dez anos.

Os Emirados Árabes Unidos são uma federação de sete emirados (Abu Dhabi, Dubai, Xarja, Ajmã, Umm al-Quwain, Ras al-Khaimah e Fujeira), situados na Península Arábica, e um dos países mais ricos em petróleo.