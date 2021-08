Nova série documental mostra sobreviventes e imagens nunca vistas do 11 de setembro

Baseada inteiramente em imagens de arquivo e entrevistas com sobreviventes, bombeiros, polícias e outros profissionais que acorreram aos locais atacados, a série documental que se estreia na segunda-feira no National Geographic Portugal não inclui narração, opiniões de especialistas ou análises ao sucedido. A intenção principal foi "ouvir as pessoas que sobreviveram".