Reino Unido alerta. Nova variante do Covid-19 está "fora de controlo"

Por Teresa Alves e Cristina Lai Men 20 Dezembro, 2020 • 10:35

A nova variante do coronavirus está fora de controlo. O alerta é dado pelo ministro britânico da Saúde, depois de criticas à decisão do governo britânico, que ordenou um novo confinamento, na região de Londres e sudeste de Inglaterra, obrigando milhões de pessoas a cancelarem os planos de Natal.

Numa declaração feita este domingo de manhã, Matt Hancock reforçou que a nova variante está fora de controlo e admitiu que as restrições agora decididas podem prolongar-se até que a vacina contra a Covid-19 esteja disponível para toda a população.

O ministro britânico da Saúde pede que se limitem todas as viagens e que os britânicos nas zonas atingidas pela nova variante se comportem como se estivessem infetados.

Esta nova variante é 70 por cento mais contagiosa do que a estirpe até agora conhecida e é responsável por mais de 60 por cento dos novos casos em Londres, registados nos últimos dias.

A Holanda decidiu entretanto proibir os voos para o Reino Unido como medida preventiva para impedir a entrada no país da nova variante do novo coronavirus. O primeiro-ministro holandês adiantou que também podem ser revistas as ligações entre os dois países via outras formas de transporte.

Já a Bélgica decidiu suspender todos os voos e ligações de comboio com o Reino Unido.

Por seu turno, a Alemanha está a equacionar suspender os voos para o Reino Unido. A informação é avançada pela agência France Presse, que cita fontes do governo alemão. A Alemanha está também a avaliar a suspensão dos voos para a África do Sul.