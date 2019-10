Nova votação de acordo do Brexit esta segunda-feira? Talvez nem haja debate

Este é um debate que deverá ser aproveitado pela oposição para impor alterações ao acordo © Reuters

O acordo deveria ter sido votado no "Super Sábado", mas, como não foi possível, o Governo quer tentar outra vez esta segunda-feira.

O problema é que a proposta é a mesma, e, por isso, o mais certo é o presidente da Câmara dos Comuns não autorizar sequer o debate.

Além disso, a emenda que foi aprovada no sábado obriga a aprovar primeiro a legislação de implementação do acordo. Ora, uma votação do diploma seria contrária à decisão da maioria parlamentar.

Assim sendo, as atenções já estão focadas no que acontecerá esta terça-feira, quando o Governo deverá apresentar o pacote legislativo que regula a implementação do novo acordo do Brexit.

Este é um debate que deverá ser aproveitado pela oposição para impor alterações ao acordo.

Os trabalhistas já fizeram saber que vão apresentar emendas com vista à introdução de um referendo de confirmação e mesmo à manutenção do Reino Unido na união aduaneira.

A confirmar-se, Boris Johnson pode optar por abandonar o acordo e avançar para nova proposta de eleições antecipadas.